Uniper прекратила финансировать «Северный поток-2»

Германская Uniper сообщила о завершении финансирования проекта «Северный поток-2». Компания не планирует вносить платежи в будущем, заявил один из ее топ-менеджеров. Он также сообщил, что компания не раскрывает объем вложенных инвестиций.

«Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем. Надеюсь, эта информация вам поможет»,— сказал топ-менеджер на пресс-конференции (цитата по ТАСС; имя и должность не уточняются).

Ранее о завершении финансирования проекта официально сообщили немецкая Wintershall Dea, австрийская OMV, французская Engie, британо-нидерландская Shell. Объем вложенных средств оказался меньше, чем ожидалось. «Газпром» может недосчитаться около €600–650 млн из €4,75 млрд, которые обещали компании. Причиной снижения инвестиций может быть то, что проект подешевел либо помешали санкции США.

Подробности — в материале “Ъ” «Северный истек».