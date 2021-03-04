Продажи автомобилей в России в феврале выросли на 0,8%

В феврале 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 0,8%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 120 тыс. автомобилей, что на 1 тыс. машин больше, чем в феврале 2020 года.

«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года, — пояснил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене».

Напомним, всего в 2021 году новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России было продано 215,2 тыс. шт, что на 1,4% меньше, чем в январе-феврале 2020 года.