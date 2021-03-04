Lufthansa получила за 2020 год рекордный убыток €6,7 млрд

Вслед за многими другими авиакомпаниями Lufthansa отчиталась за прошлый год с рекордным убытком: он составил €6,7 млрд против прибыли €1,2 млрд годом ранее. Выручка авиакомпании упала на 63% до €13,6 млрд. Долг Lufthansa за год вырос на 43% до €9,9 млрд. Объем перевозок пассажиров в 2020 году составил около 25% от уровня 2019 года — 36,4 млн человек.

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор назвал прошлый год «самым сложным в истории компании». «Теперь признаваемые по всему миру цифровые сертификаты вакцинации и тестирования должны заменить запреты на поездки и карантины»,— отметил господин Шпор. Авиакомпания прогнозирует, что в нынешнем году пассажиропоток будет находиться на уровне 40–50% от показателей 2019 года, ранее говорилось о 60%. Летом Lufthansa готовится запустить рейсы из немецких городов по курортным направлениям, таким как Греция и Канарские острова.

В прошлом году Lufthansa оказалась в очень тяжелом положении, в условиях пандемии коронавируса компания теряла €1 млн ежечасно. Ее руководство даже говорило о возможности банкротства, однако в итоге германские власти выделили €9 млрд на спасение авиакомпании.

Яна Рождественская