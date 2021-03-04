В Оренбуржье продолжает снижаться число новых зараженных коронавирусом

В Оренбуржье зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течении последней недели в регионе выявляют не более 90 случаев заражения COVID-19. При этом за последние сутки зафиксировано минимальное число инфицированных с 29 июня 2020 года. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 37 903. Умерли 623 человека, в том числе три пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов