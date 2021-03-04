Под Ярославлем задержан водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП

В городе Угличе Ярославской области произошло ДТП в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным пресс-службы, 3 марта около 09:10 на улице Ярославской в Угличе неустановленный автомобиль совершил наезд на 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы и ей было назначено амбулаторное лечение. Водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники ГИБДД с помощью очевидцев произошедшего установили личность скрывшегося с места ДТП. Им оказался 60-летний мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-21053». В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на восемь суток.

Антон Антонов