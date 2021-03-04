В Ярославской области на 541 проект программы «Решаем вместе» выделили 1 млрд рублей

В 2021 году в Ярославской области в рамках проекта «Решаем вместе» будет реализован 541 проект, об этом на заседании межведомственной комиссии регионального правительства сообщил руководитель администрации губернатора Илья Баланин. На реализацию данных проектов предусмотрено более 1 млрд руб.

По данным пресс-службы регионального правительства, на данный момент утверждено 337 проектов по направлению «Поддержка местных инициатив». По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Артема Иванова, в обсуждении проектов инициативного бюджетирования в январе этого года приняли участие более 11 тыс. граждан.

«Отобрано 337 проектов, на реализацию которых из областного бюджета выделено 180 млн руб.»,— уточнил господин Иванов.

В рамках направления «Поддержка местных инициатив», в частности, будет благоустроена территория Святого источника в Данилове, который располагается на туристической тропе, связывающей Никольскую церковь и водокачку на Чистых прудах. Также будут реализованы проекты по ремонту зданий общественных бань в Большесельском и Брейтовском районах.

В пресс-службе уточнили, что в Ярославской области также будут реализованы проекты в рамках направлений «Формирование комфортной городской среды», «Дворовые территории», «Общественные территории», «Школьное инициативное бюджетирование» и «Приоритетные проекты».

В прошлом году на реализацию проекта «Решаем вместе» в регионе было выделено около 650 млн руб.

Подробнее о том, как жители региона в 2020 году голосовали за предложенные проекты в материале “Ъ-Ярославль” — «Решили вместе».

Дарья Сабаева