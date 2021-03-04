В Башкирии от коронавируса умерли 288 человек

В Башкирии за сутки выявлено 134 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения региона. Общее количество заболевших достигло 29 126 человек. Лечение в стационарах проходят 268 пациентов, состояние 21 пациента оценивается как тяжелое, семеро находятся на аппаратах ИВЛ. 5222 человека лечатся амбулаторно.

За сутки зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19. С начала пандемии в республике умерли от коронавируса 288 человек.

За прошедшие сутки выявлено 193 пациента с внебольничной пневмонией.

Майя Иванова