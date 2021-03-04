Мэрия Екатеринбурга планирует реконструировать развязку у концерна «Калина» за 6,4 млрд рублей Строительство планируется начать во втором полугодии 2021 года

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск компании-подрядчика для строительства транспортной развязки у концерна «Калина». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила 6,4 млрд руб.

Транспортная развязка находится на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом. Согласно информации о закупке, выплаты компании-подрядчику будут производить в пять этапов до 2024 года.

Напомним, в феврале 2020 года исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории для реконструкции транспортной развязки у концерна «Калина». Проект предусматривает обновление развязки с непрерывным автомобильным движением. Власти планируют начать строительство во втором полугодии 2021 года.

Михаил Мананников