Мелодии и ритмы Анны Ахматовой

Спустя полтора месяца после большого песенного посвящения Осипу Мандельштаму (см. “Ъ” от 14 января) вышел в свет альбом с песнями на стихи Анны Ахматовой. У него есть повод — день памяти поэтессы. Но и с приближающимся 8 Марта этот сборник тоже согласуется. Все композиции записали российские певицы, принадлежащие к разным поколениям и разным музыкальным школам. Об альбоме «Я — голос ваш», выпущенном по инициативе социальной сети «ВКонтакте», рассказывает Борис Барабанов.

Альбом песен на стихи Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда» был частью многолетней работы режиссера Ромы Либерова с наследием Осипа Мандельштама. Это во многом авторская работа, и музыканты, включившиеся в проект, чувствовали себя частью общего дела. За новым сборникам «Я — голос ваш» нет продюсерского замысла. Концепция родилась по ходу работы.

К стихам Анны Ахматовой мало кто из музыкантов подступался всерьез. Самое раннее из того, что запомнилось более или менее широкой аудитории,— «Сероглазый король» (1912) Александра Вертинского. Сергей Прокофьев в 1916 году сочинил вокальный цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой». Поэтессе не было тогда и тридцати лет.

Музыканты чаще всего находили в поэзии Ахматовой исключительно основу для романсов, и так продолжалось, пока в 1976 году на пластинке Давида Тухманова «По волне моей памяти» не прозвучала песня «Смятение» в исполнении Людмилы Барыкиной. Она представляла собой арт-роковый опус с электрогитарами, неожиданными сменами ритма и модными вокальными атаками. Тухманов сочинил рок, но песня вдохновила эстрадных артистов. Трагизм, заложенный в стихах Ахматовой, прекрасно вписался в репертуар Ирины Аллегровой, которая сделала свою версию «Смятения», и Валерия Леонтьева («А в августе зацвел жасмин», «В ту ночь»). «Реквием» и «Приходи на меня посмотреть» блестяще исполняла Елена Камбурова. Недавний пример талантливой работы с поэзией Ахматовой — «Я не любви твоей прошу» в исполнении грузинки Меги Гогитидзе. Но и она увидела в этих стихах исключительно драму и душевный надрыв.

«Когда меня позвали, я поняла, что в любом случае хочу сделать что-то светлое,— говорит певица и продюсер Тося Чайкина.— В стихотворении "И мальчик, что играет на волынке" есть строчка "Веселый бог не посетит меня". Героиня приняла тот факт, что у нее невеселая жизнь, тяжелая судьба, но она не унывает, творит, продолжает жить. Стихи подчеркивают образ вечно грустной женщины, но я не верю в это. Я думаю, что в ее жизни было много светлых моментов».

Песня «И мальчик, что играет на волынке» у Тоси Чайкиной получилась с сильной танцевальной основой, ярким вокализом в припеве и саундом, отсылающим к песням Юрия Чернавского. «Вот это я тебе» — тщательно проработанный городской речитатив рэпера Аники (Анна Пурцен). К этой же субкультуре относится и Эрика Лундмоен, а ее «21. Ночь. Понедельник» решена в более распевной и мягкой манере. Катя Иванчикова из группы IOWA сделала из стихотворения «Дверь полуоткрыта» рок-хит с мягким лирическим интро и стадионным припевом. Женя Любич («Ты письмо мое, милый, не комкай») выступила на поле поп-джаза Норы Джонс. Лолита Милявская («Приходи на меня посмотреть») и Полина Гагарина («Ты выдумал меня») пополнили свой репертуар стопроцентными эстрадными хитами — в их концертные программы песни впишутся идеально.

Ближе всего тому, чего ждешь от песни на стихи Ахматовой,— «Песня последней встречи» в исполнении polnalubvi, это сценическое имя Марины Демещенко. Тембр ее голоса идеально подходит для романсов, но в треке polnalubvi слышны и отголоски темного дрим-попа, который она обычно записывает и исполняет. Поэтесса Ах Астахова («Вечером») просто прочитала стихи под фортепиано, но из общего ряда и этот номер не вывалился.

Елена Темникова выбрала поэму «Реквием». Из его песенных трактовок, наверное, самая известная — вариант Елены Камбуровой на музыку Владимира Дашкевича. От самого текста, без всякой музыки, холодеет спина — вероятно, из всей русской поэзии именно он больше всего ассоциируется с эпохой репрессий. В исполнении Камбуровой эмоции усиливаются стократно.

Сложно представить себе, что у произведения на эти стихи вообще может быть какое-либо решение, кроме самого буквального, продиктованного заглавием. Елена Темникова отобрала отрывки, из которых можно было составить трехминутный поп-трек, и намеренно не форсировала свойственный привычным версиям надрыв. Вместе со своей командой она придумала запоминающийся гитарный хук и спела в собственной характерной манере. А в тексте оставила самые болезненные моменты. «Над проектом работала большая команда, и многих пугали слова в первом куплете: "Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне",— говорит Елена Темникова.— Мне даже предложили их убрать. Но без них нельзя! Это Ахматова. Очень тяжелый текст и максимально легкая музыка создают ощущение отрешенности, как будто все уже предопределено».

В силу шлягерного, радиоформатного решения «Реквием» выглядит самым радикальным треком на альбоме. «А так можно было?» — этим вопросом наверняка зададутся те, кому по душе пришлась концепция альбома «Сохрани мою речь навсегда». Он был очень разнообразен в музыкальном отношении, но даже когда Мандельштама пел Леонид Агутин, в этом чувствовался груз эпического замысла. Участницы проекта «Я — голос ваш» не комплексовали насчет шлягерного звучания. Они записали эти песни так, как считали правильным. Эта правильность означала для них легкость, мелодию и надежду.