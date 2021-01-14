Атомы бытия

Сегодня, в день 130-летия со дня рождения Осипа Мандельштама, выходит в свет альбом «Сохрани мою речь навсегда», состоящий из 21 песни на стихи поэта. О том, что, кто и как поет в этом альбоме, рассказывает Борис Барабанов.

До сих пор самым известным опытом создания песен на стихи Мандельштама были песни «Ленинград» и «Музыкант», написанные Аллой Пугачевой в 1977 году. Для того времени это было событие, несмотря на то что тексты были подвергнуты цензуре. С тех пор к наследию поэта никто из поп-музыкантов по-настоящему не подступался.

Отправной точкой для альбома «Сохрани мою речь навсегда» стала инициатива режиссера Ромы Либерова, который в 2015 году снял одноименный фильм. В 2020-м Либеров организовал сбор средств на установку мемориальной таблички на старом железнодорожном вокзале Екатеринбурга — по дороге в первую ссылку Осип и Надежда Мандельштам провели в городе целый день. Сбор средств поддержали уральские музыканты «Сансара», «Курара», Катя Павлова, но со временем круг участников проекта расширился.

В альбом «Сохрани мою речь навсегда» вошла 21 песня, среди прочих созданная Леонидом Агутиным, группами Tequilajazzz и Shortparis, закарпатской певицей Алиной Паш, грузинами Mgzavrebi, рэпером Оксимироном, «Петербургским джазовым активом» и современным композитором Александром Маноцковым. До сих пор такие впечатляющие трибьюты делались у нас только вокруг сочинителей песен. На этот раз общим знаменателем стала русская поэзия.

Песенных альбомов—посвящений великим поэтам в отечественной популярной музыке нового времени было не так много. Разве что проект 2014 года «Лермонтов 200 по встречной» — очень симпатичный, но стилистически более однородный и большого резонанса не получивший. А из недавнего — альбом группы «Мегаполис» «Ноябрь», тексты для которого также подбирал Либеров.

Прикасаться к Мандельштаму музыкой страшно. «В музыке Осип был дома»,— писала Анна Ахматова. Максимилиан Волошин отмечал: «Мандельштам не хочет разговаривать стихом — это прирожденный певец…» Мандельштам прекрасно играл на рояле и считал, что «музыка содержит в себе атомы нашего бытия».

Музыканты, взявшие в работу стихи Мандельштама, не стали менять свой почерк, только чтобы донести до слушателя текст. Первая же песня альбома, написанная Алиной Паш на стихотворение 1906 года «Среди лесов, унылых и заброшенных…», частично переведена на украинский язык, а этно-кор певицы остался столь же резким и самобытным. Mgzavrebi поют по-грузински, Алина Орлова — по-литовски. Каждый из них остается полностью внутри своего узнаваемого звука, а переведенные тексты выводят Мандельштама за пределы русскоязычной культурной среды.

Большинство участников предпочли держаться ближе к мелодекламации на фоне музыкальной ткани — в самих стихах слишком много музыки, и умножить мелодическую составляющую не каждому под силу. Это получилось у Леонида Агутина и Zoloto.

Все тексты в альбоме расположены в хронологическом порядке — от ранних к поздним. Финальный трек на «Стихи о неизвестном солдате» (1937) достался Оксимирону. Самый тяжелый текст альбома, самое длинное и мрачное стихотворение Мандельштама — глыба, которую сложно потянуть и эмоционально, и метрически. Оксимирон читает его почти бесстрастно, без драмы, скорее как молитву на фоне темного дроуна. И к середине трека сердце начинает холодеть.

Ценность проекта «Сохрани мою речь навсегда» — и в том, что это трибьют, привязанный к стихам, и в его просветительской миссии, значимой за рамками литературоведения, вне контекста музыки и за пределами русскоязычной среды. Это альбом, формально сделанный «к дате», но с большим будущим. Каждую неделю в течение полугода будут выходить клипы, снятые на песни альбома.

Затеей Либерова чествование Мандельштама в непривычной для поэзии среде не ограничивается. Московская группа «Яуза», недавно выпустившая альбом на стихи Михаила Генделева, также подготовила релиз с песнями на стихи Мандельштама, причем в первом же клипе «Из табора улицы темной…» использована рукопись стихотворения, а черно-белые фотографии поэта и Ольги Ваксель, которой посвящено это произведение, переведены при помощи искусственного интеллекта в цветные. Наконец, российский офис TikTok запустил проект, приуроченный к 130-летию поэта. Пользователи платформы 15 января могут прочитать любимое произведение автора, записать короткий видеоролик и выложить в TikTok с хештегом #читаюмандельштама. Россия Моргенштерна и Россия Мандельштама, похоже, не так далеки друг от друга, как кажется.