На развитие объектов СКЖД в 2021 году выделено 30 млрд рублей

ОАО «РЖД» направит на развитие и обновление инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги 30 млрд руб. Эта сумма на 5% превышает объем инвестиций, который был направлен на эти цели в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Как отмечается в сообщении, в 2021 году будет продолжено развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Кроме того, в Краснодарском крае запланировано строительство вторых путей на участке Тихорецкая — Козырьки протяженностью 64 км. Будет продолжена реконструкция станций Крымская и Тимашевская. «В текущем году запланированы ремонтные работы по модернизации около 180 километров пути. Также предполагается переустройство контактной сети на перегонах Миллерово — Тарасовка, Чинары — Чилипси, техническое перевооружение тяговых подстанций Чинары, Чилипси, Погорелово, Каягент, Манас»,— говорится в сообщении.

На СКЖД будет продолжена реализация проекта восстановления объектов железнодорожного транспорта Чечни и работы по переводу участка Дербент — Самур в Дагестане на систему тяги переменного тока.

Наталья Шинкарева