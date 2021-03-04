В Курганской области за сутки выявили 60 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Курганской области подтвердили 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора региона. Из них 23 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Варгашинском, Далматовском, Белозерском, Лебяжьевском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Шадринском, Юргамышском, Шатровском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах, и в Шадринске. Выписали по выздоровлению 68 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявили 17965 случаев COVID-19. Все лаборатории провели 501,3 тыс. исследований.