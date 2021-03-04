Главу администрации Симферополя назначат в конце марта

Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 29 марта. Такое решение приняли на внеочередной сессии горсовета крымской столицы.

По словам председателя городского совета Виктора Агеева, у желающих стать руководителем администрации города будет две недели на сбор и подачу документов, их прием будет открыт 5 марта.

По информации “Ъ”, на данный момент среди основных кандидатов на вакантный пост обсуждаются имена действующего и. о. администрации города Валентина Демидова, экс-вице-премьера РК, советника губернатора Юлии Жуковой, а также руководителя республиканского Госкомрегистра Александра Спиридонова.

Последнего также связывают с выборами в Госдуму РФ, в которую его планируют в крымском региональном отделении партии «Единая Россия» выдвинуть от Центрального одномандатного округа в Симферополе.

Напомним, глава администрации Симферополя Елена Проценко ушла в отставку в середине февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что она приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей. В январе местный городской совет по поручению губернатора объявил ей выговор за «ненадлежащее исполнение полномочий, выраженных в недостижении целевых показателей по итогам работы 2020 года».

Александр Дремлюгин, Симферополь