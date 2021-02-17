Мэр Симферополя ушла в отставку

Глава администрации Симферополя Елена Проценко подала заявление об увольнении по собственному желанию, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов. Исполнять обязанности администрации крымской столицы на время проведения необходимых процедур, по его словам, будет заместитель главы администрации Валентин Демидов, в 2015–2016 годах занимавший пост министра экономического развития Крыма.

«Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей»,— отметил господин Аксенов.

Отметим, что госпожа Проценко, возглавлявшая администрацию Симферополя с октября 2019 года, ничего не написала в соцсетях по поводу своего увольнения. Накануне отставки она анонсировала публикацию большого интервью в одной из крымских газет, в котором подробно, по ее словам, обсудила основные проблемы и планы развития города.

Напомним, в январе горсовет Симферополя по поручению господина Аксенова объявил главе администрации города выговор за «ненадлежащее исполнение полномочий, выраженных в недостижении целевых показателей по итогам работы 2020 года».

Ранее госпожа Проценко работала директором МУП «Метроград», управляющего всеми рыночными площадками города.

Александр Дремлюгин, Симферополь