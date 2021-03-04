В Курганской области осудили создателя финансовой пирамиды

В Курганской области организатора производственного кооператива приговорили к пяти годам колонии за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД региона.

По версии следствия, житель Башкортостана организовал производственный кооператив и распространил ложную информацию о том, что организация занимается инвестированием в производство минеральных вод и газированных напитков. С гражданами заключались договоры паевого взноса, якобы гарантирующие им высокий доход от вложенных средств. Злоумышленник принял от жителей Кургана 13 вкладов на общую сумму более одного млн руб. Свои обязательства по договорам он не исполнил, полученными деньгами распорядился по личному усмотрению.