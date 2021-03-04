В 2021 году краевые власти выделят 53 млн рублей на субсидии для подготовки генпланов и ПЗЗ Прикамья

В этом году краевые власти выделят 53,3 млн руб. субсидий муниципалитетам на подготовку генпланов и правил землепользования и застройки, сообщила и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Лариса Ведерникова. Необходимость разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки для территорий Прикамья обусловлена преобразованием муниципалитетов в 2019 году. По словам госпожи Ведерниковой, разработка градостроительных документов осуществляется в виде единой закупки.

В 2020 году региональными властями были предусмотрены субсидии на подготовку генпланов и ПЗЗ муниципалитетов в размере 84,2 млн руб. Соглашения о получении субсидии были подписаны с десятью муниципалитетами: с Березниками, Соликамском, Чусовым, Добрянкой, Чернушкой и другими территориями. На подготовку необходимой документации муниципалитеты получают 85% средств из краевого бюджета и 15% выделяется из бюджета территории.

В 2021 году субсидии на разработку генпланов и ПЗЗ получат 16 муниципальных образований, среди которых Горнозаводск, Очер, Ильинский, Октябрьский, Губаха и другие. Соглашения с муниципалитетами уже подписаны.