Общественная палата предложила ограничить промышленное рыболовство на водоемах региона

Министерству сельского хозяйства Челябинской области предложили ограничить промышленное рыболовство на 27 водоемах региона, которые расположены вблизи или на территории населенных пунктов. С такой инициативой выступила областная общественная палата.

Как пояснили в пресс-службе ОП, речь идет не о передаче водоемов в пользование для их зарыбления, а о процедуре заключения договоров пользования водными и биологическими ресурсами, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

По словам председателя общественной палаты области Николая Дейнеко, инициатива направлена на поддержку интересов рыбаков-любителей. Ранее ОП выступала с предложением ограничить промышленное рыболовство на четырех крупных водоемах области – Шершневском водохранилище, Синаре, Магнитогорском водохранилище и Большом Кременкуле. Инициативу уже направили в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.