ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области

ФСБ сообщила о задержании россиянина, планировавшего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По данным службы, он готовил его «по мотивам ненависти к действующей власти». Возбуждено уголовное дело.

«Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности»,— говорится в сообщении.

Дома у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для создания взрывчатых веществ, сообщила ФСБ. Также у него нашли материалы «оскорбительного содержания» в отношении российских госорганов. Сейчас решается вопрос об аресте.