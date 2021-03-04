Жительницу Челябинска подозревают в создании наркопритона

Владелицу квартиры в Ленинском районе Челябинска обвиняют в организации в своем жилище наркопритона, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали местную жительницу, организовавшую в своей квартире на улице Челябинского рабочего место сбора наркоманов. В ходе осмотра там были изъяты приспособления для употребления наркотиков: стеклянные колбы, трубки для курения. Против хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Посетители квартиры привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача по ст. 6.9 КоАП РФ. Им грозит штраф до 5 тыс. руб или административный арест на срок до 15 суток.