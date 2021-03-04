Фонд защиты прав дольщиков выделит 6,7 млрд рублей на завершение долгостроев в Башкирии

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства по состоянию на 1 марта одобрил финансовую поддержку строительства 37 долгостроев Башкирии и выплату компенсаций по 19 домам на общую сумму 6,7 млрд руб. для восстановления прав более 3,5 тысячи обманутых дольщиков, сообщается на сайте главы республики. Проблемы обманутых дольщиков обсудили вчера на совещании в Доме республики, в котором участвовал генеральный директор Фонда Константин Тимофеев.

В текущем году Башкирия подготовила заявки на софинансирование 31 объекта. Первые два дома из этого перечня, застройщиком которых является компания «СомоСтрой», в конце февраля получили одобрение наблюдательного совета Фонда. «До конца 2021 года мы планируем рассмотреть все заявки по проблемным объектам, которые направил регион», — приводит пресс-служба слова Константина Тимофеева.

За последние годы в Башкирии направили в суд 16 уголовных дел по фактам преступлений в сфере долевого строительства, по итогам рассмотрения которых 18 человек приговорили к лишению свободы, сообщил исполняющий обязанности прокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов.

Всего в Башкирии 128 проблемных домов в 16 муниципалитетах, по которым нарушены права более 7 тыс. дольщиков. Глава республики Радий Хабиров отметил, что два года назад их количество превышало 10 тыс. человек.

Майя Иванова