Руководство отдела полиции в Челябинской области отстранили от работы из-за подозрений в коррупции

В Челябинской области руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от исполнения должностных обязанностей по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Предварительно установлено, что силовики требовали от подчиненных передачи им части денежных премий. Противоправные действия были раскрыты сотрудниками собственной безопасности совместно с коллегами из областного УФСБ.

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае подтверждения фактов коррупционных действий полицейские будут уволены и привлечены к ответственности.