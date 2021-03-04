Руководство отдела полиции в Челябинской области отстранили от работы из-за подозрений в коррупции

В Челябинской области руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от исполнения должностных обязанностей по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Предварительно установлено, что силовики требовали от подчиненных передачи им части денежных премий. Противоправные действия были раскрыты сотрудниками собственной безопасности совместно с коллегами из областного УФСБ.
Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае подтверждения фактов коррупционных действий полицейские будут уволены и привлечены к ответственности.