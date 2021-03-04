Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) и онлайн-университет Skillbox разработали новую учебную программу.

Она объединяет в себе принципы классического образования и новые технологии обучения онлайн для развития профессиональных компетенций и лидерских качеств. Учебная программа МВА «Лидеры изменений» состоит из трех ступеней с усложнением дисциплин. В ее рамках студенты смогут бесплатно пройти один из модулей в международных программах с получением сертификата ESIC Business & Marketing School, Kingston Business School. Выпускники МВА «Лидеры изменений» получат диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Мастер делового администрирования».

Как пояснила директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова, программы дополнительного образования и цифровая образовательная среда — основные направления стратегии развития ВШМ СПбГУ до 2025 года.