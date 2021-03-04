Минэкономики предложило расширить перечень услуг на «Госуслугах»

Минэкономики России предложило расширить перечень услуг, оказываемых гражданам через портал «Госуслуг». В частности, в электронном виде можно будет информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке. Соответствующий проект распоряжения внесен в правительство, отмечает ведомство.

«Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке; а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В конце февраля правительство России расширило перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Число таких услуг достигло 80. В частности, россиянам разрешили без привязки к месту проживания обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения.