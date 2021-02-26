Правительство расширило перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке

Правительство России добавило еще шесть позиций в перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке, сообщает пресс-служба кабмина.

«Перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, расширен еще на шесть позиций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин»,— говорится в сообщении. С учетом подписанного распоряжения число услуг, предоставляемых в России по экстерриториальному принципу, достигнет 80.

Теперь граждане независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения. Также у них теперь будет возможность обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Юрлица смогут запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.