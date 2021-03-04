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Имущество тепличного комбината «Белореченский» выставили на торги за 612 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тепличный комбинат “Белореченский”» Константин Коваленко выставил на торги имущественный комплекс должника. К реализации представлен один лот общей стоимостью 612 млн руб. Объявление размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав лота вошли два земельных участка, теплицы, административно-бытовой корпус с логистическим комплексом, мини-ТЭЦ, а также товарно-материальные ценности.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2019 года ПАО «Сбербанк России» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Тепличный комбинат “Белоречинский”» несостоятельным. Требования кредитора, внесенные судом в реестр, 528,2 млн руб. неисполненных обязательств и отдельно 2 млн руб. штрафных санкций как обеспеченные залогом имущества должника. В июне 2020 года ООО ТК «Белореченский» признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство.

Наталья Решетняк


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