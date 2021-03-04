США призвали Россию уничтожить химоружие, чтобы избежать новых санкций

Госдепартамент США заявил, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие. В противном случае будет гарантированный второй раунд санкций по делу Алексея Навального.

«Требования закона ясны. У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах для проверки выполнения этого обязательства»,— говорится в ответе представителя Госдепа на запрос РБК. Вашингтон призывает Россию «задекларировать и уничтожить необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением».

Второй раунд санкций гарантирован по закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года. Так, было два раунда санкций после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Россия в 2017 году объявила о ликвидации химического оружия на территории страны. Госдеп считает, что Москва продолжает разрабатывать его и что в стране есть запасы отравляющих веществ.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения попали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».