Верховный суд Чувашии сократил срок колонии Владимиру Ермолаеву на полгода

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии, рассмотрев 3 марта апелляционную жалобу на приговор бывшему гендиректору разорившегося строительного ООО «СУОР» Владимиру Ермолаеву, уменьшила ему срок наказания на полгода — до двух с половиной лет колонии общего режима. Об этом «Ъ» сообщил старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич.

В декабре 2020 года Ленинский райсуд Чебоксар признал Владимира Ермолаева виновным в неуплате налогов более чем на 107 млн руб. (ч.2 ст.199 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Как установил суд, Владимир Ермолаев с января 2014 года по сентябрь 2016 года с целью уклонения от уплаты налогов включил в налоговые декларации «заведомо ложные сведения по взаимоотношениям ООО «СУОР» со строительной организацией, фактически выполнявшей строительно-монтажные работы в его коттедже, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности». Также он уклонился от уплаты налога на прибыль организации за 2015 год путем завышения затрат на выполнение работ девятью взаимозависимыми организациями, подконтрольными ООО «СУОР». В результате сумма неуплаченных налогов превысила 107 млн руб.

СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении господина Ермолаева летом 2020 года.

Сам он в ходе следствия и суда свою вину не признал, но после приговора погасил все инкриминируемые ему долги, выплатив с учетом пени и штрафов более 108 млн руб. В связи с этим в Верховном суде Чувашии адвокат Владимира Ермолаева настаивал на замене бизнесмену реального срока условным. Против этого категорически возражал представитель прокуратуры Чувашии, подчеркивая, что оплата были сделана уже после того, как суд удалился в совещательную комнату.

Таким образом, обвинительный приговор Владимиру Ермолаеву вступил в законную силу.

Отметим, что ранее правоохранительными органами Чувашии в отношении Владимира Ермолаева были возбуждены более десятка уголовных дел по невыплатам зарплаты работникам и налогам, и все они прекращались после выплаты им задолженностей.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"