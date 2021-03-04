Рублев вышел в 1/4 финала турнира ATP Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Энди Маррея в матче второго круга ABN AMRO World Tennis Tournament — теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Роттердаме. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянина.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Следующим соперником Андрея Рублева станет победитель игры между Давидом Гоффеном (Бельгия) и Жереми Шарди (Франция). Призовой фонд турнира превышает €980 тыс.

23-летний Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Энди Маррей находится на 123-й строчке рейтинга. Он попал на турнир по специальному приглашению (wild card). На счету 33-летнего британца победы в US Open (2013) и Wimbledon (2016), 46 титулов ATP и победы в двух Олимпийских играх (2012 и 2016).

В другом матче россиянин Карен Хачанов победил британца Кэмерона Норри и тоже вышел в 1/4 финала турнира. Россиянин Даниил Медведев выбыл в первом круге.

Подробнее о турнире — в материале “Ъ” «Даниил Медведев отложил рокировку».