Хачанов вышел в 1/4 финала турнира АТР в Роттердаме

Россиянин Карен Хачанов победил британца Кэмерона Норри в матче второго круга ABN AMRO World Tennis Tournament — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Роттердаме. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

В 1/4 финала турнира Карен Хачанов сыграет с победителем матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и Стефаносом Циципасом (Греция). Призовой фонд турнира превышает €980 тыс.

24-летний Карен Хачанов занимает 21-е место в рейтинге ATP. Кэмерон Норри находится на 65-й строчке. В другом матче ABN AMRO World Tennis Tournament россиянин Андрей Рублев обыграл британца Энди Маррея и тоже вышел в 1/4 финала турнира. Россиянин Даниил Медведев выбыл в первом круге.

Подробнее о турнире — в материале “Ъ” «Даниил Медведев отложил рокировку».