Гендиректором «Орелтекмаша» стал Александр Кралин

ПАО «Орелтекмаш», по собственным данным, производит для военно-промышленного комплекса РФ подвижные средства техобслуживания и ремонта, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 58,5% компании контролируются через АО «Радон» топ-менеджментом «Проект-техники» в лице Шаваспа Калашяна (52,98% долей АО), Андрея Лопухина (21,21%) и Виктора Ухова (25,46%). Еще 20,9% ПАО — у Георгия Золотарева. В январе-сентябре 2020 года получило 27,5 млн руб. чистой прибыли по РСБУ и 634,2 млн руб. выручки. Более поздние финпоказатели не раскрывались.