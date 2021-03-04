Гендиректором «Орелтекмаша» стал Александр Кралин

Одно из крупнейших военно-промышленных предприятий Орловской области ПАО «Орелтекмаш» (входит в корпорацию «Проект-техника») возглавил его миноритарный акционер (0,0067% акций) Александр Кралин. По данным «СПАРК-Интерфакс», совет директоров принял это решение единогласно. До этого полномочия единоличного исполнительного органа общества выполняла управляющая организация в лице ООО «Корпорация “Проект-техника“». Однако в феврале общее собрание акционеров проголосовало за расторжение с ней соответствующего договора.
ПАО «Орелтекмаш», по собственным данным, производит для военно-промышленного комплекса РФ подвижные средства техобслуживания и ремонта, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 58,5% компании контролируются через АО «Радон» топ-менеджментом «Проект-техники» в лице Шаваспа Калашяна (52,98% долей АО), Андрея Лопухина (21,21%) и Виктора Ухова (25,46%). Еще 20,9% ПАО — у Георгия Золотарева. В январе-сентябре 2020 года получило 27,5 млн руб. чистой прибыли по РСБУ и 634,2 млн руб. выручки. Более поздние финпоказатели не раскрывались.