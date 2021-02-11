Целевая ликвидация вреда

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать вопрос аккумулирования поступающих в бюджет экологических платежей — для перераспределения этих денег на финансирование программ ликвидации накопленного ущерба природной среде. Минфин, по данным “Ъ”, продолжает противиться подобным новациям «окрашивания» бюджетных поступлений, считая их угрозой бюджетной стабильности.

Как стало известно “Ъ”, ответственный за экологию вице-премьер Виктория Абрамченко разослала в Минфин, Минэкономики, Минприроды, Минпромторг и Минэнерго письма с поручением «проработать вопрос аккумулирования платежей, поступающих в бюджеты бюджетной системы РФ и предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, и их расходования на цели, касающиеся ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, собственники которых признаны банкротами либо неизвестны». В аппарате вице-премьера наличие такого поручения подтвердили.

По словам источника “Ъ” в Белом доме, в правительстве обсуждаются изменения законодательства в части ответственности предприятий за ликвидацию накопленного вреда окружающей среде:

«Но остро стоит и вопрос ликвидации брошенных производств, которые наносят урон экосистеме. Ведомства должны предложить механизмы целевого использования экологических платежей на восстановление экологии и рекультивацию площадок».

Минфин официально не комментирует поручение. При этом близкие к ведомству источники подтвердили “Ъ”, что принципиальная позиция министерства по вопросу «окраски» сборов остается отрицательной — идея целевых сборов противоречит принципу бюджетной стабильности и угрожает возникновением конкуренции ведомств за контроль над бюджетными потоками.

Осенью власти отказались от идеи создания компенсационных фондов и специальной госкорпорации, которая занималась бы ликвидацией экологических последствий (см. “Ъ” от 23 и 9 сентября 2020 года), оставив на рассмотрении три варианта финансирования этой деятельности — создание резервных фондов собственников опасных предприятий (наименее вероятное решение), обязательное страхование таких объектов, окрашенный платеж в бюджет. В РСПП настаивали на том, что государство должно использовать для ликвидации накопленных загрязнений поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду. В Минприроды на это заявляли, что эти поступления предназначены для компенсации текущей нагрузки (из-за стимулирующих налоговых послаблений для компаний, соответствующих экологическим требованиям, они снижаются — с 31 млрд руб. в 2013 году до 13 млрд руб. в 2019 году).

Отметим, что это не первая попытка ведомств, курируемых Викторией Абрамченко, преодолеть вето Минфина на «окраску» бюджетных средств.

Ранее Минприроды добивалось целевого назначения средств экологического сбора. Минфин тогда поддержал идею частично, предлагая сделать сбор налогом, передать его администрирование ФНС и финансировать цели Минприроды из этих средств (см. “Ъ” от 14 августа 2018 года).

Неизменность позиции Минфина по поводу целевых потоков бюджетных средств, вероятно, имеет пределы: пример их преодоления — повышение НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. в год для финансирования лечения редких заболеваний у детей. Социальная же значимость экологической повестки неоднократно подчеркивалась властями, так что исход выполнения поручения вице-премьера вовсе не кажется предопределенным.

Олег Сапожков, Алексей Шаповалов