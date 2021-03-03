На Ямале создадут Академию волейбола «Факел»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с целью формирования единой сети детских спортивных клубов создадут Академию волейбола «Факел», сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Первым этапом проекта Академии станет брендирование волейбольных школ. Планируется обновить залы в 13 окружных учреждениях и закупить около двух тыс. комплектов экипировки с символикой клуба «Факел». Кроме того, юные спортсмены и тренеры смогут посещать мастер-классы с участием игроков основного состава команды.

«Мы создаем по всему округу центры волейбола, которые будут связаны между собой. Это значит, что наши ребята будут посещать мастер-классы, тренеры смогут обмениваться опытом. Будем вовлекать топовых спортсменов. Это один из первых таких проектов в стране. Уверен, этот качественный шаг в развитии массового волейбола позволит выявить талантливых игроков для большого спорта», — заявили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.