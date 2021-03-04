Бьюти, значит, не любите

Минувший год стал сложным для индустрии красоты Прикамья: число парикмахерских, салонов маникюра и косметологии в Перми сократилось на величину от 3% до 20%. Отрицательную динамику в этой сфере участники рынка связывают с коронакризисом. Местные салоны красоты потеряли до 30% выручки. Часть клиентов во время самоизоляции стали пользоваться бьюти-услугами, оказываемыми подпольно. Кроме того, негативное влияние на отрасль оказал рост курсов валюты, из-за чего салоны были вынуждены на 5–10% повысить цены на услуги.



За год в Перми число парикмахерских и салонов маникюра сократилось почти на 7% и 3,3% соответственно. Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в сервисе 2ГИС, в январе 2020 года в Перми насчитывалась 991 парикмахерская, а через год их осталось 922. Число ногтевых сервисов сократилось с 1022 в январе прошлого года до 988 в январе нынешнего. Количество заведений, в которых оказывают услуги визажиста, с марта 2020 года по март 2021-го сократилось на 9,2% (с 216 до 196 салонов). SPA-салонов и заведений по уходу за бровями и ресницами за год стало больше на 2,7% (рост со 107 до 110) и на 2% (рост с 540 до 551) соответственно. Число соляриев сократилось на 8,5% (с 268 до 245), салонов косметологии — на 20,3% (с 625 до 498). Участники пермского рынка индустрии красоты связывают причины такой отрицательной динамики с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Салоны красоты Прикамья простаивали с начала режима самоизоляции и до середины мая, когда заведениям разрешили оказывать полный спектр услуг с соблюдением эпидемиологических норм. С июня по сентябрь 2020 года падение выручки у компаний, занятых в бьюти-секторе, составило 30–70% к предыдущему году в зависимости от региона, говорится в предоставленном „Ъ“ исследовании Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК). Так, салоны красоты в Москве и Санкт-Петербурге за этот период потеряли по 40% выручки, салоны Пермского края показали наименьшее падение — до 30%.

Владелица салона красоты «Золотая роза» Вера Долганова отметила, что спад в оказании услуг в индустрии красоты наблюдался в течение всего года. Объемы оказания услуг и выручка «Золотой розы» за минувший год упали примерно на 10% и к прежнему допандемийному уровню пока не вернулись. Управляющая салоном-парикмахерской «Маргарита» Ирина Мельцина рассказала, что за год заведение потеряло примерно 15–20% клиентов, объем работы сократился на 20–30%, а выручка — на 30%.

По словам владелицы «Золотой розы» Веры Долгановой, объемы оказания парикмахерских услуг в салоне в основном восстановились, однако услуги маникюра и педикюра до прежнего уровня не выросли. «Я это связываю с новым веянием, которое родилось подпольно в период пандемии. В услуги маникюра очень низкий порог входа, достаточно купить машинку, несколько лаков, пройти „онлайн-обучение“ и предлагать услуги очень дешево, не тратясь на аренду, стерилизаторы, обеззараживатели»,— пояснила госпожа Долганова, добавив, что стоимость маникюра на «сером» рынке может быть в два раза ниже, чем в салоне красоты.

Опрошенные участники рынка отметили, что труднее всего в 2020 году пришлось салонам, арендующим помещения,— некоторые небольшие заведения закрылись. Ирина Мельцина из салона «Маргарита» рассказала, что в первые два месяца самоизоляции собственники помещений дали салону отсрочку по арендной плате, однако общее снижение объемов работы и выручки сделало минувший год «очень сложным» для заведения. К примеру, в 2020 году «Маргариту» покинули несколько парикмахеров из-за невозможности оплачивать аренду площади.

«Когда мы вышли на работу в мае, после официального разрешения, клиентов было достаточно. А декабрь у нас в этом году был лучше, чем декабрь 2019 года: запись была полная»,— констатировала руководитель салона красоты «Микс» Ксения Башарина. Собеседница заметила серьезное сокращение посещаемости и выручки салона в январе-феврале этого года (в январе «минус» 20%), тогда как в допандемийный период в январе в «Миксе» всегда было много клиентов. В целом клиенты салона теперь отказываются от некоторых услуг, которыми пользовались ранее, а выбирают только те, без которых не обойтись. Госпожа Башарина обратила внимание, что клиенты «Микса» стали реже пользоваться услугами парикмахера и косметолога «для настроения».

Кроме того, в 2020 году пермская индустрия красоты из-за роста курса валют повысила цены на услуги на 5–10%. «С конца года наши цены поднялись примерно на 5%. Это связано с тем, что мы работаем на импортных красителях»,— пояснила Вера Долганова. Ксения Башарина дополнила, что цены выросли и на косметологические препараты, одноразовые простыни, перчатки и прочее. По словам Ирины Мельциной, на рост цен в салоне повлияло и повышение арендной платы, а также платы за коммунальные услуги.

Опрошенные участники рынка рассчитывают вернуться к допандемийным показателям деятельности, предлагая клиентам разные акции и внедряя новые способы продвижения. В «Маргарите» констатируют постепенное возвращение к прежним объемам работы.

Евгения Ахмедова