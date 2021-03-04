Книги просятся к губернатору

Одна из лучших библиотек Ульяновска — специализированная библиотека духовной культуры — обратилась к губернатору с просьбой забрать ее из муниципалитета под областное «крыло» из-за развивающегося конфликта с администрацией Централизованной библиотечной системы города (ЦБС), проблем с зарплатой и невыполнимыми требованиями по платным услугам. В ЦБС признают, что базовые оклады библиотекарей ниже МРОТ, а стимулирующие выплаты, доходящие до 200%, зависят от ряда показателей, в том числе от выполнения плана по платным услугам. В региональном заксобрании считают, что ставить зарплату сотрудников в зависимость от объема платных услуг нельзя

Во вторник коллектив отдела ульяновского муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (ЦБС) — специализированной библиотеки духовной культуры им. В.В.Розанова направил обращение губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, в котором просит вывести их отдел из ЦБС и передать в качестве специализированного отдела в подчинение «Дворца книги» (областная научная библиотека им. В.И.­Ленина).

Как сообщают сотрудники, в числе которых два кандидата наук (по социологии и филологии), их представление о развитии библиотеки идет вразрез в планами и целями администрации и отдела развития ЦБС. «При всей уникальности фонда и высокой квалификации сотрудников у нас слабая материально-техническая база и заниженная до МРОТа заработная плата», говорится в обращении. Кроме того, библиотекари отмечают, что администрация ЦБС «довела основателя специализированной библиотеки, заслуженного работника культуры Ульяновской области, члена общественного совета по культуре при губернаторе региона Людмилу Ильину до предынфарктного состояния, обвинив в непрофессионализме». Подписанты назвали ситуацию, в которую попал коллектив, «безвыходной» и просят губернатора поддержать их, обратив внимание на то, что областные власти взяли «курс на повышение статуса работника культуры», а 2021 год был объявлен Сергеем Морозовым Годом книги.

Как пояснила „Ъ“ директор библиотеки Елена Галкина, развитие конфликтной ситуации с ЦБС началось еще осенью прошлого года, когда руководство в пик пандемии отказало директору библиотеки — 70летней Людмиле Ильиной в возможности удаленной работы, поставив условие — или работать непосредственно в библиотеке, или переходить на другую работу (после чего, в октябре, Людмила Ильина оставила пост директора, на ее место пришла Елена Галкина). Но максимума конфликт достиг в 2021 году. Как отмечает госпожа Галкина, библиотеке стали указывать на недостаточное количество мероприятий для школьников и детсадовцев, а также на невыполнение плана по платным услугам (среди них услуги по ксерокопированию, набору текстов, распечатке файлов, проведению мероприятий, платным презентациям, а также предоставление платных игр на игровых приставках). Всего в год библиотека должна заработать 143 тыс. руб. (исходя из расчета 19 тыс. руб. на одного сотрудника). За невыполнение плана сотрудников лишают стимулирующих выплат. «Конечно, можно набрать платных мероприятий за счет школьников и детсадовцев, но проводить их в период пандемии было бы неправильно, к тому же это нехорошо — проводить, как делают другие, формальные „добровольно-принудительные“ мероприятия, собирая с учебных заведений или родителей деньги, когда всем сейчас и так непросто живется. Мы — специализированная библиотека, и работаем со взрослым населением, работаем не по формальным установкам, а взаимодействуем с читателем реально, вживую, и это, на наш взгляд, гораздо важнее»,— говорит госпожа Галкина.

По словам ульяновского писателя Геннадия Демочкина, библиотека № 8 считается одной из лучших в Ульяновске, и от других отличается тем, что благодаря своим неформальным подходам стала центром притяжения творческой интеллигенции областного центра — писателей, поэтов, художников, музыкантов, краеведов. «Парадоксально, но лишь немногие знают, что Людмила Ильина сама, на свои личные деньги закупала для библиотеки редкие книги»,— заметил писатель. Он считает, что «требовать от культуры выполнения платных услуг — это противоестественно, безнравственно и даже преступно, это может плохо кончиться».

Директор ЦБС Ольга Слепова пояснила „Ъ“, что «есть рабочие вопросы, некоторые из них хронические, но они относятся к производственному процессу», а недостатки в работе библиотеки связаны «с невыполнением муниципального задания, но эти вещи поправимые». Она признала, что оплата труда библиотекаря состоит из базовой суммы и стимулирующей, составляющей до 200% оклада, «но базовый оклад даже не доходит до МРОТ, и в этом проблема», которую сейчас намерены решить власти города. «А стимулирующие выплаты связаны больше со стратегией развития. Платные услуги — один из критериев стимулирующих выплат. Это не первостепенная, но важная задача, показывающая, что может предложить дополнительно учреждение культуры»,— сказала госпожа Слепова.

Просьба коллектива муниципального учреждения взять их под крыло областной власти прозвучала в Ульяновске впервые. Насколько это возможно, и пойдут ли на это муниципальные власти, неизвестно — получить комментарий мэра Ульяновска Сергея Панчина в среду не удалось.

Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова сказала, что по поводу возможности перевода библиотеки из муниципалитета в областной Дворец книги «пока не готова ответить», «но по поводу самого факта конфликта будет проведена проверка, по итогам которой и будут приниматься решения».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Сергей Шерстнев сказал „Ъ“, что «в курсе ситуации и уже задавал вопросы по этому поводу министру культуры во вторник во время ее отчета». Он считает, что перевод библиотеки под областное крыло возможен, «но решение об этом могут принимать только глава города в переговорах с губернатором». «Конечно, прежде надо разобраться специалистам, почему так получилось. Библиотеку надо сохранить, найти выход, потому что других подобных библиотек в нашем городе я и не видел. Но я уверен, что для учреждений культуры нельзя делать планы по платным услугам и завязывать на это зарплату сотрудников. Сделайте из платных услуг допдоходы, которые учреждение могло бы уже само направлять на свое развитие — вот это будет другой разговор»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск