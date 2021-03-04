Застройке дадут комплексный толчок

Члены комитета по строительству Пермской торгово-промышленной палаты вчера обсудили с главой краевого минимущества Ларисой Ведерниковой недостаток земель для освоения. И. о. министра рассказала девелоперам о реализации в регионе проекта комплексного развития территорий (КРТ). Программа коснется уже занятых жильем площадок, незастроенных участков, принять в ней участие смогут и владельцы каких-либо территорий. Среди потенциальных площадок для КРТ фигурирует территория Центрального рынка. Застройщики заинтересовались проектом, однако у игроков рынка много вопросов о введении в оборот конкретных площадок и нюансах участия в программе. Детали проекта планируется дополнительно обсудить

с властями Перми.



На заседании комитета по строительству в Пермской торгово-промышленной палате (ТПП) застройщики обсудили с и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Ларисой Ведерниковой доступность земель для освоения, а также реализацию проекта по комплексному развитию территорий (КРТ). Потенциальные площадки под КРТ глава минимущества пока не назвала, за исключением одной площадки, однако рассказала общие принципы реализации программы.

По словам Ларисы Ведерниковой, краевые власти создали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД), которая пока работает в тестовом режиме, но позднее будет доступна всем желающим. В РИСОГД появится вкладка «банк земельных участков» (на уровне региона и муниципалитетов), которая упростит подбор участков для инвестпроектов, а также оценку площадки для бизнеса. С помощью ресурса можно будет найти и участки, не поставленные на кадастровый учет. По РИСОГД краевые власти заключили соглашение с Росреестром. Из Перми, Лысьвы и Добрянского городского округа уже поступило 18 заявок, касающихся определенных территорий, все обращения «отработаны».

Представитель ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев сообщил, что с 2012 года в Перми наблюдается дефицит участков для застройки. Для развития многоэтажного строительства пермским девелоперам требуется примерно 85 га земель. Эксперт подчеркнул, что застройщики заинтересованы в возобновлении программы по развитию застроенных территорий, которую реализовывали в Перми в 2010–2018 годах. По мнению Бориса Николаева, разрабатываемый властями электронный сервис станет «безусловным благом» для девелоперов. Представитель «Пермских строителей» предложил также краевым властям оценить городские промзоны на возможность редевелопмента: многие из них сегодня используются как арендный или складской бизнес, но могут быть застроены.

Председатель комитета по строительству, гендиректор компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков рассказал, что на Камском форуме недвижимости (состоится в марте) как раз обсудят застройку городских промзон, смену их этажности и прочее.

Глава пермского минимущества сообщила, что сейчас федеральные и краевые власти разрабатывают нормативно-правовые акты, необходимые для запуска программы по комплексному развитию территорий. В конце 2020 года Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект по комплексному развитию территорий для жилой, нежилой застройки, КРТ незастроенных территорий и КРТ по инициативе правообладателя. КРТ для жилой застройки пре­дусматривает расселение аварийных, изношенных домов или домов в ограниченно работоспособном состоянии. КРТ может проводиться как за счет средств регионального бюджета, так и по решению местной администрации.

Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин спросил, когда в программе КРТ можно будет принять участие правообладателю участка. Лариса Ведерникова отвечала, что надо дождаться утверждения правительством РФ необходимых нормативных актов. По расчетам краевых властей, документацию утвердят в течение двух-трех недель. Кроме того, регион направил в Минэкономразвития РФ свои предложения по площадкам, которые могут войти в проект КРТ, среди них территория Центрального рынка в Перми.

«Проект новый, но непонятно, какие подзаконные акты будут выпущены. Закон может быть хорошим, но нормативные акты иногда корректируют законопроект. Будем ждать документы, после этого отдельно пообсуждаем проект»,— заметил Анатолий Маховиков. По словам главы комитета по строительству, по результатам обсуждения в краевое правительство могут быть направлены предложения профессионального сообщества.

Президент Пермской ТПП Олег Жданов поинтересовался, сколько площадей и какие территории в городе могут попасть под действие проекта КРТ. Лариса Ведерникова не назвала конкретные площадки, отметив, что эти вопросы корректнее задавать городским властям. Кроме того, принимать решения о вхождении каких-либо площадок в КРТ надо, рассматривая их в комплексе с транспортной, социальной и прочей инфраструктурой. По мнению главы минимущества, реализовывать проект точечной застройки по КРТ — «неправильный подход».

«Все заинтересованы в реализации комплексного развития территории. Меня тоже интересуют муниципальные земли, не только застроенные, но и свободные участки, которые тоже можно реализовать через такой механизм, поэтому предлагаю обсудить эту тему с городом дополнительно»,— подчеркнул Анатолий Маховиков.

Вице-президент СРО «Гильдия пермских строителей» Александр Кашеваров спросил, предусмотрена ли при реализации проекта КРТ процедура выкупа земель, как это делается в Перми, в частности для продления ул. Крисанова. Глава минимущества сообщила, что в договоре может быть предусмотрена такая процедура. Изъятие участков, в зависимости от условий договора, может оплачиваться теми, с кем будет заключен договор о КРТ.

Евгения Ахмедова