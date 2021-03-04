Обстановка по требованию

Краевые власти нашли инвестора для реконструкции автовокзалов и автостанций на территории региона. Вложиться в их модернизацию готово ООО «Автовокзалы Прикамья», несколько лет назад арендовавшее эти объекты. В настоящий момент речь идет о реконструкции 18 вокзалов и станций. Предполагаемая сумма инвестиций в проект — 160 млн руб. В правительстве региона готовы подписать концессионное соглашение с «Автовокзалами Прикамья», но отмечают, что необходимо устранить ряд замечаний, которые возникли при рассмотрении заявки компании, и согласовать ключевые параметры объектов. Депутаты краевого парламента поддерживают реконструкцию этой инфраструктуры за счет частных средств, отмечая, что перевозки сами по себе — бизнесовое направление. Эксперты считают, что сумма инвестиций значительная, но «подъемная» для инвестора.



В региональном минэкономразвития находится на рассмотрении предложение о заключении концессионного соглашения на реконструкцию автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов на территории Пермского края. Как рассказал вчера на заседании краевого правительства глава ведомства Эдуард Соснин, инвестором готово выступить ООО «Автовокзалы Прикамья». Компания подала 2 февраля заявку в порядке частной концессионной инициативы.

Планируется, что соглашение будет заключено на 20 лет. Оно предполагает реконструкцию 18 объектов: автовокзала и автостанции «Южная» в Перми, а также автовокзалов и автостанций в Добрянке, Нытве, Кудымкаре, Барде, Осе, Чернушке, Лысьве, Очере, Сиве, Суксуне, Уинском, Верещагино, Ильинском, Орде, Усть-Качке и Карагае. Предварительная сумма инвестиций — 160 млн руб.

По словам господина Соснина, заявка компании была рассмотрена на заседании межведомственной комиссии по ГЧП 25 февраля. По итогам обсуждения принято решение о возможности заключить с ООО «Автовокзалы Прикамья» соглашение на других условиях. Министр пояснил, что в дальнейшем в ходе переговоров и совместных совещаний с инвестором будет проведена работа по устранению замечаний и согласованию ключевых параметров объектов.

«Передача автовокзалов в концессию позволит создать комфортную инфраструктуру для пассажиров, обеспечить бесперебойное и безо­пасное функционирование автостанций, повысит транспортную безопасность и качество услуг»,— отметил Эдуард Соснин.

По данным краевого министерства транспорта, сегодня в Пермском крае действует семь автовокзалов, 17 автостанций и 28 кассовых пунктов. Из них в собственности региона находится 18 объектов, ими управляет ПКГУП «Автовокзал». Ранее глава минтранса Прикамья Андрей Алякринский заявлял, что краевые власти планируют привлечь частных инвесторов для ремонта автовокзалов и автостанций на территории региона. Тогда министр сообщил, что поступило две заявки на заключение концессионного соглашения.

ООО «Автовокзалы Прикамья» принадлежит предпринимателю Роману Биджакову. Возглавляет компанию Андрей Отинов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 14,8 млн руб., чистая прибыль — 932 тыс. руб.

Ранее «Автовокзалы Прикамья» выступали арендатором автовокзалов и автостанций в Пермском крае. В 2011 году практически все имущество ПКГУП «Автовокзал» было отдано в аренду на пять лет. Арендаторами выступили структуры, входившие в ООО. В 2012 году власти края объявили о намерении вернуться к старой схеме управления активами предприятия и расторгнуть договоры аренды с предпринимателями. Были инициированы различные судебные споры, однако расторгнуть договоры с арендаторами так и не удалось. Когда сроки аренды истекли, компания добровольно отдала имущество предприятию.

Стоит отметить, что в конце декабря 2020 года ООО «Автовокзалы Прикамья» подало заявку на регистрацию товарного знака avperm.ru. Сейчас под этой торговой маркой функционирует одноименный сайт, где можно посмотреть расписание всех автостанций региона и найти билет.

Председатель комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин считает, что вопрос реконструкции автовокзалов и автостанций в Прикамье назрел давно. «Сегодня эта отрасль живет на багаже советского времени. Совершенно очевидно, что объекты нужно приводить в порядок. Наша основная цель — сделать так, чтобы жители получали качественную услугу. Очень хорошо, что появились частные инвесторы, готовые это обеспечить без привлечения бюджетных средств. Тем более сами по себе перевозки — все-таки больше бизнесовое направление»,— говорит депутат.

Председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края Олег Сасунов предполагает, что в первую очередь в рамках реконструкции будут решаться вопросы безопасности. «В этой части для автовокзалов и автостанций есть определенный перечень требований: система видеонаблюдения, рамки на входе, разграничение потоков пассажиров и транспорта и так далее. Думаю, главная задача сейчас — сделать так, чтобы автовокзалы в регионе соответствовали всем необходимым законодательным нормам»,— поясняет гос­подин Сасунов.

По мнению главы Ассоциации перевозчиков, частной компании по силам реализовать проект. «Конечно, сумма большая, но ведь инвестор будет вкладывать ее не одномоментно, реконструкция будет происходить поэтапно. Так что план вполне реальный»,— полагает Олег Сасунов.

Екатерина Артемова