СУГ зеленеет

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России, несмотря на повышение с марта норматива продаж для производителей, продолжает бить рекорды. С начала года цена выросла почти в 1,5 раза, превысив 35 тыс. руб. за тонну. Как регуляторы, так и аналитики считают главной причиной роста цен холодную зиму и рост котировок нефти. В ФАС и Минэнерго отмечают, что рост цен на бирже не скажется на цене газа в баллонах для населения. Аналитики же ждут некоторого снижения котировок СУГ по мере завершения отопительного сезона.

Цена сжиженных углеводородных газов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 3 марта достигла очередного исторического максимума в 35,2 тыс. руб. за тонну. Таким образом, с начала года стоимость СУГ увеличилась почти в 1,5 раза. Правительство постаралось сдержать рост биржевых цен, с 1 марта увеличив для производителей СУГ норматив их обязательных продаж на бирже до 7,5% от производства. Тем не менее с тех пор цена на сжиженные газы выросла еще на 2%.

Крупнейшие поставщики СУГ заверили “Ъ”, что продают на бирже больше, чем предписано даже новыми нормативами. Так, в СИБУРе отметили, что компания сохранит среднемесячные продажи СУГ в марте на уровне не меньшем, чем в феврале. Там также пояснили, что на рынок СУГ влияет нетипично высокий спрос для этого периода года и снизившийся объем предложения в результате ограничений добычи нефти ОПЕК+ и сложностей у отдельных производителей. Кроме того, котировки растут вслед за повышением цен на нефть. В «Газпром ГНП холдинге» отметили, что поставки на биржу не сокращали и в феврале компания реализовала на торгах больше СУГ, чем в январе. На март продажи запланированы на том же уровне: 23,4 тыс. тонн по всем базисам.

В Минэнерго и ФАС связали рост цен на СУГ с сезонным повышением цен на этот товар на мировых рынках в связи с ростом спроса в Азии и Восточной Европе, а также выразили мнение, что рост норматива биржевых продаж «станет заметен в ближайшее время». В Минэнерго и ФАС подчеркнули, что конечная цена на СУГ в баллонах для населения регулируется, поэтому рост биржевых цен на ней не скажется. При этом служба «проводит консультации с Минэнерго и обсуждает принятие дополнительных мер по снижению давления на биржевые котировки СУГ».

Александр Собко из Rupec отмечает, что в целом цены на СУГ коррелируют с ценами на нефть, поскольку СУГ являются более дешевой заменой нефтепродуктов в транспортном секторе. При этом экспортная пошлина на СУГ начинает действовать только при росте цены выше $490 за тонну, а ослабление курса рубля к доллару увеличивает цены для потребителей РФ.

На глобальном рынке спрос на СУГ помимо суровой зимы поддерживается ростом потребления в Азии. Так, Нина Адамова из Газпромбанка отмечает, что, хотя мировой спрос на СУГ в 2020 году снизился на 2% (до 314 млн тонн), в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) потребление выросло на 2,5-3% (импорт составил более 60 млн тонн). В частности, в 2020 году Китай запустил семь нефтехимических установок, использующих СУГ в качестве сырья, в Индии спрос поддерживался субсидированием закупок СУГ. В результате мировые цены на СУГ с лета 2020 года выросли в два раза.

По мнению госпожи Адамовой, во втором полугодии 2021 года после снижения влияния сезонного фактора, решения технических и логистических проблем, вызванных аварийными ситуациями из-за холодов в северном полушарии, глобальные цены на СУГ снизятся. Это приведет и к снижению цен российских производителей. Но спрос в АТР продолжит поддерживать котировки на относительно высоком уровне в 2021 году, считает эксперт.

Ольга Мордюшенко