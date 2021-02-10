Регуляторы рубят СУГ

Как выяснил “Ъ”, ФАС и Минэнерго собираются увеличить нормативы обязательных продаж сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже до 7,5% с нынешних 5% на фоне роста биржевых цен на этот товар до исторических максимумов. Цены растут из-за увеличения привлекательности экспорта и высокого спроса из-за холодов в Европе, а также на фоне сокращения отгрузок рядом производителей. Впрочем, по мнению экспертов, нынешний рост цен вызван временными факторами.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла 9 февраля на 7%, до 34,4 тыс. руб. за тонну, обновив исторический максимум 2018 года, свидетельствуют данные торгов. С начала декабря 2020 года цена на СУГ увеличилась более чем на 60%. Динамика цен на СУГ повторяет изменение цен бензина, которые в этом году достигли максимума на фоне увеличения привлекательности экспорта. СУГ используется как для бытовых нужд, так и в качестве автомобильного топлива.
По словам собеседников “Ъ”, минимальный норматив продаж будет увеличен в 1,5 раза — с 5% до 7,5% от производства. В Минэнерго “Ъ” подтвердили, что уже достигли договоренности с ФАС о внесении таких изменений в совместный приказ. В ФАС не предоставили комментарий. В конце января регуляторы уже сообщали о намерении повысить норматив продаж бензина и дизтоплива — с 10% до 11% и с 6% до 7,5% соответственно.
В СИБУРе, крупнейшем производителе СУГ, отметили, что некоторое снижение их производства является следствием сокращения объемов поставляемого на переработку сырья в результате сделки ОПЕК+. СУГ производятся в основном из попутного нефтяного газа.
В ООО «Газпром ГНП холдинг» (продает СУГ группы в РФ) заявили, что в 2020 году продавали на бирже более 7,5% произведенного товара.
«Часть своих объемов СУГ СИБУР перенаправил на загрузку "Запсибнефтехима", который в декабре вышел на полную мощность. Но там речь о чистых фракциях, а не топливных, которые торгуются на бирже. Кроме того, это было известно заранее,— говорит собеседник “Ъ” на рынке.— А вот авария на Локосовском ГПЗ ЛУКОЙЛа и резкое сокращение продаж через биржу еще одним крупным игроком оказались неожиданностью. Совпадение этих факторов и вызвало ценовое ралли, подстегиваемое растущими как на бирже, так и в рознице ценами на автобензины».
Гендиректор Центра отраслевых исследований Андрей Костин отмечает, что с точки зрения предложения «Газпром» снизил продажи на бирже в январе по сравнению с декабрем 2020 года на несколько десятков тысяч тонн.
Основные причины высоких оптовых цен на СУГ — сокращение объемов поставок по прямым договорам на февраль по некоторым производителям на 30%, высокий уровень экспортных котировок, сокращение переработки на фоне снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает вице-президент РТС Ринат Фаттахов. По его мнению, если и пытаться сбить цену СУГ на бирже с помощью повышения нормативов, то надо увеличивать их вдвое — с 5% до 10%. По его словам, уже сейчас на бирже торгуется примерно 14% от производства СУГ.
Цены на СУГ на СПбМТСБ с начала года выросли на 46%, в целом повторяя динамику европейских котировок, комментирует консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев. Такое значительное подорожание вызвано двумя факторами: ростом цен на бензин на 20% за аналогичный период и холодной зимой в Европе (в Берлине температура сейчас на 20 градусов ниже, чем год назад). Однако, по мнению эксперта, столь высокие цены на СУГ являются скорее исключением из правил, поэтому в обозримом будущем стоит ожидать их коррекции.