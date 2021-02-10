Регуляторы рубят СУГ

Как выяснил “Ъ”, ФАС и Минэнерго собираются увеличить нормативы обязательных продаж сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже до 7,5% с нынешних 5% на фоне роста биржевых цен на этот товар до исторических максимумов. Цены растут из-за увеличения привлекательности экспорта и высокого спроса из-за холодов в Европе, а также на фоне сокращения отгрузок рядом производителей. Впрочем, по мнению экспертов, нынешний рост цен вызван временными факторами.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла 9 февраля на 7%, до 34,4 тыс. руб. за тонну, обновив исторический максимум 2018 года, свидетельствуют данные торгов. С начала декабря 2020 года цена на СУГ увеличилась более чем на 60%. Динамика цен на СУГ повторяет изменение цен бензина, которые в этом году достигли максимума на фоне увеличения привлекательности экспорта. СУГ используется как для бытовых нужд, так и в качестве автомобильного топлива.

На этом фоне, по данным “Ъ”, регуляторы пытаются заставить производителей СУГ продавать на бирже больше товара, чтобы сбить цены.

По словам собеседников “Ъ”, минимальный норматив продаж будет увеличен в 1,5 раза — с 5% до 7,5% от производства. В Минэнерго “Ъ” подтвердили, что уже достигли договоренности с ФАС о внесении таких изменений в совместный приказ. В ФАС не предоставили комментарий. В конце января регуляторы уже сообщали о намерении повысить норматив продаж бензина и дизтоплива — с 10% до 11% и с 6% до 7,5% соответственно.

В СИБУРе, крупнейшем производителе СУГ, отметили, что некоторое снижение их производства является следствием сокращения объемов поставляемого на переработку сырья в результате сделки ОПЕК+. СУГ производятся в основном из попутного нефтяного газа.

При этом в компании утверждают, что «в полном объеме исполняют обязательства по поставке СУГ на рынок», это касается как соглашений о прямых поставках, так и выполнения норматива продаж через биржу.

В ООО «Газпром ГНП холдинг» (продает СУГ группы в РФ) заявили, что в 2020 году продавали на бирже более 7,5% произведенного товара.

«Часть своих объемов СУГ СИБУР перенаправил на загрузку "Запсибнефтехима", который в декабре вышел на полную мощность. Но там речь о чистых фракциях, а не топливных, которые торгуются на бирже. Кроме того, это было известно заранее,— говорит собеседник “Ъ” на рынке.— А вот авария на Локосовском ГПЗ ЛУКОЙЛа и резкое сокращение продаж через биржу еще одним крупным игроком оказались неожиданностью. Совпадение этих факторов и вызвало ценовое ралли, подстегиваемое растущими как на бирже, так и в рознице ценами на автобензины».

Гендиректор Центра отраслевых исследований Андрей Костин отмечает, что с точки зрения предложения «Газпром» снизил продажи на бирже в январе по сравнению с декабрем 2020 года на несколько десятков тысяч тонн.

Также на рынке сказалось снижение отгрузок с ГПЗ ЛУКОЙЛа в Лангепасе из-за технических проблем.

Основные причины высоких оптовых цен на СУГ — сокращение объемов поставок по прямым договорам на февраль по некоторым производителям на 30%, высокий уровень экспортных котировок, сокращение переработки на фоне снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает вице-президент РТС Ринат Фаттахов. По его мнению, если и пытаться сбить цену СУГ на бирже с помощью повышения нормативов, то надо увеличивать их вдвое — с 5% до 10%. По его словам, уже сейчас на бирже торгуется примерно 14% от производства СУГ.

Цены на СУГ на СПбМТСБ с начала года выросли на 46%, в целом повторяя динамику европейских котировок, комментирует консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев. Такое значительное подорожание вызвано двумя факторами: ростом цен на бензин на 20% за аналогичный период и холодной зимой в Европе (в Берлине температура сейчас на 20 градусов ниже, чем год назад). Однако, по мнению эксперта, столь высокие цены на СУГ являются скорее исключением из правил, поэтому в обозримом будущем стоит ожидать их коррекции.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко