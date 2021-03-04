«Агроэко» подкормит свиней

Воронежская группа «Агроэко» планирует обеспечить растущие потребности свиноводческих мощностей в кормах за счет расширения двух комбикормовых заводов. Так, в Воронежской области компания наращивает мощности завода в Павловском районе за 810 млн руб., в Тульской — предприятия в Куркинском районе за 1,2 млрд руб. В компании не исключают, что после расширения комбикорма хватит не только новым свиноводческим мощностям «Агроэко», но и отдельным сторонним производителям. Эксперты отмечают правильность такого подхода, поскольку себестоимость свинины растет.

О деталях расширения комбикормовых мощностей „Ъ“ рассказали в самой группе «Агроэко». На комбикормовом заводе в Павловском районе Воронежской области (он был запущен в мае 2019 года) планируется запуск второй линии гранулирования мощностью 20 т в час, возведение 16 бункеров по 50 т готовой продукции каждый, а также строительство 12 силосов на элеваторе мощностью по 5 тыс. т зерна каждый. Кроме того, предполагается создание 16 дополнительных бункеров для мучнистого сырья. Реализация проекта уже началась; в расширение предполагается вложить 810 млн руб. Запуск элеватора и нового оборудования на заводе планируется в третьем квартале 2021 года. В результате мощность завода должна вырасти с 25 до 50 т в час.

В 2022 году «Агроэко» планирует начать поэтапное расширение предприятия в Куркинском районе Тульской области, введенного в эксплуатацию в июле 2020 года. Первоначально мощность завода составляла 20 т в час. Планируемая третья очередь предприятия предполагает строительство 18 силосов по 5 тыс. т каждый и двух — по 500 т. Четвертая очередь предусматривает установку еще одной линии по производству комбикормов мощностью 20 т в час, 16 бункеров готовой продукции по 50 т каждый и 16 бункеров склада мучнистого сырья по 250 т.

«Основная цель расширения — обеспечение потребностей производства, но в некоторых случаях мы обеспечиваем комбикормом сторонних потребителей»,— сказали “Ъ-Черноземье” в компании. Там отметили, что группа продолжит закупки сырья у других производителей, но планирует и наращивать объем собственного земельного банка для растениеводства. Компания планирует увеличить его с 74,5 тыс. га до 100 тыс. га.

«Агроэко» продолжает увеличивать свиноводческие мощности. В 2020 году компания нарастила единовременное поголовье свиней на 40% до 1 млн животных.

Только в Воронежской области в минувшем году были введены в эксплуатацию четыре фермы и две площадки селекционно-генетического центра. По итогам года ГК нарастила объемы производства до 226 тыс. т (в живом весе) — на 64 тыс. т больше, чем годом ранее, в том числе за счет запуска новых площадок. На треть, до 685 тыс. т, выросло и производство комбикормов. В 2021-м компания намерена приступить к запуску мясоперерабатывающего завода в ТОСЭР «Павловск» с объемом переработки 3,8 млн голов в год. С запуском объекта компания завершит организацию производства полного цикла.

«Агроэко» не первый год расширяет свои комбикормовые мощности, параллельно наращивая свиноводческие, но сейчас актуальность вложений в производство кормов растет. Животноводы стали одними из главных бенефициаров введения в 2021 году экспортных пошлин на зерно. В ходе февральской конференции «Где маржа», проведенной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев подчеркнул, что приветствует государственное вмешательство в зерновой рынок: «В свиноводстве и птицеводстве уже несколько лет находятся на одном и том же уровне и даже имеют тренды к снижению. Это происходит в результате перенасыщения рынка: за последние 15 лет инвесторы вложили в эти отрасли более триллиона рублей… В 1990-е годы мы ничего не регулировали, ввозили импортную продукцию, рынок животноводства был уничтожен… Мы понимали, что зерно будет расти в цене, но 18-19 руб. за килограмм — ненормальная ситуация. Мы не готовы к таким перекосам. Они приведут к катастрофическим последствиям для отраслей, которые находятся в стадии инвестиционного развития» (цитата по agrobook.ru. — „Ъ“).

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечает, что расширение мощностей собственных комбикормовых заводов и приобретение земли — верная стратегия для «Агроэко». По его словам, цены на фуражное зерно в России относительно высокие, но они остаются самыми низкими в мире. При этом за последние недели цены на фураж упали с пика в 17,5-18 тыс. руб. за тонну до 14-14,5 тыс. руб. «Но это несильно повлияет на себестоимость свинины — есть и другие факторы ее роста», — подчеркнул господин Рылько.

Олег Мухин