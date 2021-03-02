Даниил Медведев в двух шагах от второй ракетки Как турнир ATP в Роттердаме может повлиять на верхнюю часть мирового рейтинга

В Роттердаме начался ABN AMRO World Tennis Tournament — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом €1,1 млн, по итогам которого третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев имеет шанс подняться в рейтинге на второе место. Если на этой неделе он выиграет минимум четыре матча и дойдет до финала, то 8 марта опередит Рафаэля Надаля, и впереди останется только Новак Джокович.

Февральский турнир ATP в Роттердаме уже не впервые может принципиальным образом повлиять на положение в верхней части мирового рейтинга. Например, в 2018 году именно по итогам ABN AMRO World Tennis Tournament Роджер Федерер в 36 лет установил рекорд, оказавшись самой возрастной первой ракеткой мира. Теперь же отличный шанс войти в историю получил возглавивший «посев» россиянин Даниил Медведев. Он может стать первым с июля 2005 года теннисистом, который подорвет гегемонию в топ-2 так называемой большой четверки — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, который пока идет вторым, но отказался от выступления в Роттердаме из-за проблем со спиной, Новака Джоковича и Энди Маррея.

Чтобы добиться этой цели, Медведеву требуется дойти до финала. Задача выглядит посильной, хотя и не самой простой. Дело в том, что для восстановления после насыщенного австралийского игрового отрезка, который с учетом ATP Cup и завершившегося 21 февраля Australian Open для россиянина продолжался три недели, времени ему могло и не хватить. К тому же состав участников турнира в Роттердаме очень плотный. Например, 59-я ракетка мира венгр Мартон Фучович, который, кстати, побеждал Медведева в прошлом году на Roland Garros, был вынужден отбираться в основную сетку через квалификацию.

Неудивительно, что уже в первом круге россиянина ждет не самый легкий соперник в лице серба Душана Лaйовича, способного как провалить любой матч, так и преподнести сюрприз.

Победитель этой встречи выходит на известного хорвата Борну Чорича или получившего wild card голландца Ботика ван де Зандшульпа, который в этом сезоне уже имеет неплохие победы. Начиная с четвертьфинала, проходных вариантов на состязаниях категории 500 просто не бывает, причем в полуфинале Медведеву может запросто достаться седьмая ракетка мира Александр Зверев, которого он с большим трудом одолел на ATP Cup.

Тем не менее перед началом турнира, в котором из мировой элиты также принимают участие расположившиеся в другой, нижней, половине сетки грек Стефанос Циципас и Андрей Рублев, свежеиспеченный финалист Australian Open, безусловно, выглядит фаворитом. И дело не только в рейтинге. Медведев уже отмечал, что в Роттердаме, где в 2018 году он прошел квалификацию и добрался до четвертьфинала, а в 2019-м был в полуфинале, ему играть нравится.

Но даже в том случае, если Даниилу Медведеву на этой неделе не удастся решить задачу выхода в финал, второе место, скорее всего, от него никуда не денется.

Дело в том, что от Надаля его отделяют 115 очков, а 15 марта испанец должен потерять 360 баллов, заработанных за выход в полуфинал на турнире в Индиан-Уэллсе еще в 2019 году. Эти очки сохраняются на счету Надаля согласно «пандемическим» правилам подсчета рейтинга, действующим до 15 марта. При этом сам Медведев потеряет лишь 45 очков, начисленных ему тогда же за участие в 1/16 финала.

В этом году турнир в Индиан-Уэллсе пока перенесен на неопределенный срок, и теоретически ATP еще может cохранить правило заморозки набранных там очков. Однако вероятность такого развития событий невелика.

Евгений Федяков