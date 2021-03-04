Техас симулировал выздоровление

Коронавирус, который из всех стран мира самый большой урон нанес именно США, кажется, постепенно отступает: падает число заражений и смертей, набирает темп вакцинация. Между тем власти некоторых штатов, например Техаса, испытывают головокружение от успехов и снимают сразу все «антиковидные» ограничения. Медики предупреждают: такая поспешность может дорого обойтись.

В Америке наступила «ковидная весна»: с приходом марта в школах штата Кентукки начались очные занятия, десятки тысяч школьников города Чикаго после года дистанционного обучения впервые пришли в классы, в штате Массачусетс без всяких ограничений открылись рестораны, ослабли ограничения для других присутственных мест вроде кинотеатров. «Вакцинация работает, мы уже это видим, видим в цифрах. Это очень хороший знак»,— радостно сообщил губернатор Кентукки Энди Бишер.

Поводы для оптимизма и вправду есть. Уровень ежедневно заболевающих упал, хоть и остается сравнительно высоким — 65 тыс. человек. В день от COVID-19 умирает менее 2 тыс. американцев. Для сравнения: в начале января, в построждественский и постновогодний пик, власти каждый день сообщали примерно о 270 тыс. заразившихся и более 3 тыс. умерших.

Есть успехи и в деле вакцинирования: введено более 76 млн доз вакцины, охвачено 15,3% населения.

В день делается 1,74 млн уколов, и обещание президента Джо Байдена обеспечить 100 млн доз вакцины в первые 100 дней правления, похоже, будет выполнено.

Поможет ему в этом и недавнее утверждение американским регулятором третьей вакцины от COVID-19, созданной компанией Johnson & Johnson. Это препарат однокомпонентный, то есть каждому пациенту достаточно лишь одной инъекции. Президент обещает, что к концу марта прививку получат все американские учителя, а до конца мая будет вакцинировано все взрослое население страны.

«Нам нужны вакцинаторы, те, кто будет вводить вакцины в руки людей, в руки миллионов американцев. Новости отличные, но давайте сохранять бдительность. Еще ничего не кончилось»,— призвал глава государства. С ним согласен главный инфекционист США Энтони Фаучи — он заявил, что сейчас точно безопасно собираться по домам людям, прошедшим вакцинацию. «Все прочее будет зависеть от данных, моделирования и медицинского благоразумия»,— сообщил он.

«Надеюсь, мы между последней большой волной и началом периода, когда COVID-19 станет редкостью. Но точно мы этого не знаем. Я выступал за то, чтобы сохранять ограничения еще четыре-шесть недель»,— рассказал газете The New York Times эпидемиолог школы общественного здравоохранения Бостонского университета Роберт Хорсберг.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости Рошель Валенски на недавнем брифинге заявила, что очень обеспокоена отменой ограничений в некоторых штатах из-за того, что падение уровня заболеваемости замедляется и по стране начинают распространяться новые штаммы COVID-19, против которых имеющиеся вакцины могут быть не столь эффективными. «Все, чего мы с таким трудом достигли, может быть потеряно»,— предостерегла она.

Но некоторых американских руководителей это не смущает. Губернатор штата Техас Грэг Эбботт, например, на прошедшей в начале недели конференции пообещал «открыть штат на 100%». С 10 марта в силу вступит его указ, отменяющий почти все ограничения, в том числе обязательное ношение масок.

«Хочу четко дать понять: COVID-19 никуда не делся, но общие меры по штату более не нужны. Техас сейчас в куда лучшей ситуации, чем в октябре, когда я издавал последний указ»,— заявил господин Эбботт, имея в виду свое прежнее указание разрешить барам принимать посетителей при соблюдении некоторых условий.

Тогда после ослабления ограничений число заболеваний вновь поползло вверх.

Вскоре после заявления губернатора ассоциация больниц Техаса выпустила воззвание, в котором рекомендовала жителям продолжать носить маски. «Мы знаем, что они работают. Они защищают работников сферы здравоохранения и окружающих вас людей. В Техасе распространяется более заразный вариант, и вакцины по-прежнему нужны миллионам людей. Мы все еще должны делать все возможное для защиты друг друга»,— говорится в заявлении.

Местный департамент здравоохранения также остался не слишком доволен заявлением губернатора. «Заражений и людей в больницах все еще много, и любой "отскок" будет проблематичным. Вакцинация идет хорошими темпами, и людям все еще следует принимать меры предосторожности»,— поделился с газетой Austin American Statesman глава департамента Крис Ван Дойзен.

Алексей Наумов