«Связной» продаст чужой товар

«Связной» на базе собственного онлайн-магазина может запустить маркетплейс, выяснил “Ъ”. Компания уже значительно расширила ассортимент с помощью партнеров, добавив товары для офиса, дома, автомобиля и игрушки. Традиционный формат салона сотовой связи уже неэффективен из-за снижения продаж смартфонов, говорят эксперты. Сотовым операторам выгодно сохранять такие точки для подключений абонентов, а «Связному» и другим ритейлерам электроники придется менять ассортимент.

«Связной» планирует запустить маркетплейс, рассказал “Ъ” источник на телекоммуникационном рынке и подтвердили два партнера ритейлера. По словам одного из них, «Связной» начал собирать команду для проекта в конце 2020 года.

Сейчас, поясняют собеседники “Ъ”, ритейлер тестирует две модели реализации товаров от партнеров. В первом случае он выкупает товар только после того, как получит заказ на него. Во втором случае партнер отгружает «Связному» товар под реализацию, а при отсутствии спроса может забрать обратно. В разных случаях сроки доставки отличаются.

В перспективе компания может ввести комиссию для партнеров с продаж их товаров. Но пока на них, по словам одного из источников “Ъ”, приходится только 2% от всех онлайн-продаж «Связного». В самой компании отказались от комментариев.

«Связной» уже несколько лет расширяет товарные категории, в 2020 году он вышел на рынок крупной бытовой техники. Сейчас на сайте компании представлено уже более восьмидесяти категорий: товаров для дома и ремонта, офиса, автомобильные товары, гигиенические средства и детские товары.

Из крупных сетей, торгующих электроникой и бытовой техникой, маркетплейс сейчас также развивает группа «М.Видео-Эльдорадо». По словам ее представителя, на площадке представлены как товары крупных производителей и поставщиков, так и продукция с платформы goods.ru. Ритейлер имеет прямые контракты с крупными производителями техники, а также с профильными продавцами — «220 Вольт» и Холодильник.ру. Группа получает комиссию за продажу товаров, уточнили в «М.Видео-Эльдорадо».

Салоны сотовой связи столкнулись со снижением продаж мобильных устройств в рознице еще до пандемии, что привело к сокращению числа магазинов, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, с начала 2019 года «Связной» снизил количество салонов вдвое, до 2,5 тыс. точек. Операторы связи также начали оптимизацию. МТС за 2020 год закрыл 600 салонов, говорил представитель компании «Известиям». «Вымпелком» за тот же период закрыл 900 точек, следует из его отчетности. Tele2 закрыл в 2020 году 8% магазинов, сообщили в пресс-службе оператора. В сети «МегаФона» в 2019 году было более 4 тыс. магазинов. Но не все точки выдержали сокращения трафика, признают в компании, и к концу 2020 года размер сети составил уже порядка 3,7 тыс. салонов.

Специализированные салоны для продаж смартфонов становятся все менее востребованы, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Роль консультантов снижается, потребители выбирают устройства сами». Формат салонов, где продаются только смартфоны и аксессуары к ним, полагает аналитик, «давно невыгоден», хотя часть магазинов сотовые операторы сохранят для распространения сим-карт. Остальные игроки, в том числе «Связной», по мнению Эльдара Муртазина, будут вынуждены расширять количество торговых категорий.

Запуск маркетплейса поможет повысить эффективность «Связного», считает Михаил Бурмистров, позволив монетизировать онлайн-трафик и увеличить средний чек: «Все крупные специализированные сети уже пробуют такую модель, поэтому планы "Связного" выглядят логичными». Но важно, считает эксперт, чтобы ассортимент партнеров был комплементарен тем категориям товаров, которые традиционно продавались в «Связном».

Анастасия Гаврилюк, Дмитрий Шестоперов