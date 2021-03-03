«Как бы силовик окончательно не захватил нашу жизнь»

Владимир Путин посетил коллегию МВД. Президент, в частности, призвал силовиков жестко бороться с теми, кто втягивает детей в незаконные акции. Их глава государства сравнил с эгоистичными пушными зверьками. В свою очередь министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетовал на кадровые трудности. Российской полиции не хватает до 70 тыс. сотрудников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает результаты коллегии своеобразным ответом на санкции Запада.

Президент выступил на коллегии МВД сразу после объявления очередных западных санкций. Кто-то скажет, что это символично — умышленно подгадали, чтобы продемонстрировать еще большую решимость идти своим путем, никуда не сворачивая. Хотя официальный ответ отгадать несложно: «Нет, это не так. Мероприятие ежегодное, плановое, никакой связи искать не стоит».

Между тем, Владимир Путин ввел в оборот новый термин — «хорьковые интересы».

Употребляется подобное уже не в первый раз. Естественно, это отрицательная оценка. В данном случае речь идет о тех, кто втягивает несовершеннолетних в свои нечистоплотные игры. Хорьковый — синоним эгоистичный. Непонятно, почему, по сути, безобидный пушной зверек попал в такую серьезную политическую опалу. Как бы то ни было, известно, что именно в этом обвиняют соратников Навального и иных внесистемных лидеров, которые зовут людей на несанкционированные акции.

Правда, на коллегии, глава государства говорил не столько о протестах, сколько о проблеме в целом — о пороках общества. В нем есть не только протесты, но и призывы к суицидам, разного рода экстремизм и многое другое. Однако все эти преступления возрастают в общей среде — в интернете. И с этим нужно бороться.

«Кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических “хорьковых” целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», — подчеркнул президент.

У полиции так много работы. А здесь еще стали находиться такие, что собирают на сотрудников негативную информацию, компрометируют. Также недопустимо чинить силовикам препятствия в их деятельности. Это мягкое определение разгонов незаконных акций и, соответственно, наказания за участие в них.

Здесь представляется такая картина: гражданам предлагают разойтись по-хорошему или не предлагается, но они по каким-то причинам все равно скапливаются, мешают проходу других граждан, правоохранители реагируют, кому-то достается дубинкой. В переводе на простой русский язык это значит, что мы будем и дальше жестко реагировать на подобные действия, и никто нам этого не может запретить.

В свою очередь, министр внутренних дел Владимир Колокольцев резонно заметил: полиция стоит на страже покоя россиян, но и преступность не дремлет.

Вот и новые вызовы — все эти хорьки норовят укусить. Требуется усиление — 70 тыс. человек штатного состава не хватает, и это, к гадалке не ходи, по самым скромным подсчетам.

Что делать? Наверное, придется помогать органам. Хотя это нагрузка на бюджеты, фонды и так далее. Но ситуация, видно, требует.

Теперь относительно западных санкций: многих, наверное, интересует, чем мы на них ответим. Ответ как всегда очевиден: еще больше сомкнем ряды. И скажем решительное «нет» хорьковым интересам, попыткам нас запугать и поставить на колени.

Владимир Путин исправно посещает коллегии силовых ведомств — только что была у ФСБ, теперь очередь МВД. И всем им нужно идти навстречу. Не хочется об этом лишний раз говорить, тем не менее, в очередной раз лезет в голову одна и та же крамольная мысль: как бы силовик окончательно не захватил нашу жизнь — это все тот же неприятный тезис о полицейском государстве.