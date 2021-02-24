«Человек с ружьем становится главной фигурой»

Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ рассказал о вызовах, с которыми сталкивается страна на современном этапе. В частности, речь идет о так называемой политике сдерживания. Кроме того, не исключены провокации из-за рубежа в преддверии выборов в Государственную думу. Президент заверил, что все эти попытки тщетны, тем не менее, чекисты должны быть бдительны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что человек с ружьем становится главным в российской общественной жизни.

Выступления президента на коллегиях ФСБ имеют традиционную специфику — что называется, место обязывает. Здесь принято говорить о том, что враг не дремлет, нужно быть начеку, тем более сейчас, на фоне серьезных внешних и внутренних вызов, так что нужно быть начеку вдвойне.

Владимир Путин объяснил, что происходит, — набирает силу так называемая кампания сдерживания. Против России готовятся не только внешние, но и внутренние провокации.

Целью всего этого является подрыв стабильности, чтобы в перспективе страна перешла под внешнее управление Запада, по примеру некоторых стран на постсоветском пространстве.

Более того, им не нравятся наши успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией — так и норовят ставить палки в колеса. Опять же санкционная политика идет по нарастающей. Словом есть, на что сотрудникам обратить внимание.

«Создать проблемы по внешнему периметру и контуру. Спровоцировать внутреннюю нестабильность. Подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», — сказал президент.

Конечно, действовать нужно исключительно в правовом поле: и бизнес защищать, и с коррупцией бороться.

Впрочем, чекисты исправно несут службу: число уголовных дел множится, шпионы и изменники родины оперативно выявляются. Цифры выявленных из года в год примерно одинаковые — в пределах сотни так называемых кадровых сотрудников и порядка 400 агентов иностранных спецслужб. Здесь, наверное, не очень правильно гордиться ростом показателей, тем не менее, служба работает. Это тоже нужно как-то иллюстрировать.

Власть всячески благоволит, подчеркивает важность ФСБ и других силовых структур.

Очень может быть, что и памятник первому чекисту-основателю вернут на Лубянскую площадь в знак признательности за нелегкую службу.

В целом кажется, что силовик — человек с ружьем — становится главной фигурой в российском общественном пространстве. Куда ни посмотри, во всех сферах нашей жизни есть место правоохранителю или контролеру. Что ни день, то новый закон с перспективой посадки в тюрьму или призывы еще больше сомкнуть ряды на фоне санкций и других вызовов.

Все это дает повод задуматься: органы, да и государство в целом — они, чтобы защитить гражданина или же ставится цель как следует напугать, чтобы не смотрел, куда не следует? Может создаться впечатление, что наши люди не очень-то законопослушные: то нарушают порядок на митингах, то норовят оскорбить ветеранов. А меж всего этого снуют западные спецслужбы и их агенты влияния. Не очень благостная картина. Хотя, конечно, не мы виноваты, а эти за бугром, что грозят своим сдерживанием и санкциями.