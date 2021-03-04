Весеннее обострение из-за осени

Как стало известно “Ъ”, депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос премьеру Михаилу Мишустину, министру экономики Максиму Решетникову и главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Коммунист считает, что проведение основного этапа переписи населения, запланированного на период с 23 августа по 30 сентября, создаст «серьезные помехи» для кампании по выборам в Госдуму, намеченным на 19 сентября. Его опасения разделяют и другие думские оппозиционеры. В заинтересованных ведомствах запрос депутата пока не комментируют.

В своем запросе (текст есть у “Ъ”) Валерий Рашкин выражает опасения, что мероприятия в рамках переписи помешают выборной кампании, так как будут проходить там же и в то же время, что и встречи коммунистов с избирателями. Депутат также озабочен тем, что «оформление переписи» (видимо, имеются в виду ее информационные материалы) может совпадать «c оформлением агитации "партии власти"» или даже будет содержать «прямую агитацию». Кроме того, господина Рашкина беспокоит, что перепись планируется проводить в том числе через портал «Госуслуги», который в ряде регионов будет задействован для электронного голосования. По мнению депутата, это может привести к утечкам персональных данных избирателей и активизации интернет-мошенников. «Оппозиция может ожидать от переписи населения чего угодно, вплоть до навязывания гражданам ДЭГ (онлайн-голосования)»,— подчеркивает Валерий Рашкин и предлагает сдвинуть начало основного этапа переписи на 20 сентября.

Напомним, 1 марта правительство опубликовало на портале regulation.ru проект постановления, согласно которому основной этап Всероссийской переписи населения должен пройти с 23 августа по 30 сентября.

Между тем 19 сентября в рамках единого дня голосования будут избираться депутаты Госдумы и 39 региональных заксобраний, а также главы восьми регионов. Ожидается, что голосование пройдет в течение трех дней: соответствующие поправки в избирательное законодательство были приняты прошлым летом в связи с пандемией.

О том, что перепись пройдет в сентябре, Росстат сообщил еще 5 февраля, но точные сроки в пресс-релизе не указывались. Служба заявила, что проведение переписи в сентябре позволит остаться «в рамках рекомендованного ООН периода проведения переписей населения раунда 2020 года», а также «обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных». Кроме того, в это время наблюдается «наибольшее присутствие населения по месту проживания», а работающим переписчиками студентам это позволит «не отрываться от учебы». Всероссийская перепись населения проводится раз в десять лет и должна была пройти еще в октябре 2020 года, но в связи с пандемией правительство сначала перенесло ее на апрель 2021 года, а затем снова сдвинуло сроки, ожидая стабилизации эпидемиологической ситуации к началу осени.

«Это вопросы и к ЦИКу, и к Минэкономразвития, и ко всем, кто так или иначе будет участвовать в этом сомнительном мероприятии,— заявил “Ъ” Валерий Рашкин.— Кроме того, если по эпидемиологическим показателям можно проводить перепись населения, то зачем устраивать многодневный электоральный цирк на пеньках?»

Представители других оппозиционных партий оценили совмещение двух мероприятий национального масштаба неоднозначно. Так, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил через соцсети, что Минэкономразвития приняло «экстравагантное решение» и проведение переписи одновременно с выборами приведет к путанице: «С 23 августа начинается самая активная фаза кампании. И вот на фоне партийных агитаторов по подъездам будут ходить и звонить в двери переписчики и просить людей рассказать о себе». По мнению депутата, это может вызвать агрессию людей, которые будут плохо понимать, кто к ним пришел, и «неизбежные мошенничества со стороны некоторых политических сил». Перепись — дело государственной важности, и «приносить ее в жертву сиюминутным сомнительным политическим выгодам» неправильно и непатриотично, резюмирует господин Лебедев.

Власти сознательно назначили перепись именно на это время, чтобы «мобилизовать зависимый электорат и получить полезные данные накануне выборов», считает зампред «Яблока» Иван Большаков. «При проведении прошлой переписи мы обнаружили, что ряд переписных участков в Москве возглавляли члены "Единой России", а некоторые из участков располагались в офисах партии. Очевидно, что результаты переписи будут использованы партией власти в своих политических целях. Это паразитирование на государственных ресурсах»,— говорит он.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шеин заявил “Ъ”, что не считает выборы препятствием для переписи, как и наоборот, но проблема может быть в эпидемиологической ситуации: «Думаю, что, если ситуация будет оставаться опасной, перепись передвинут. Это сделать легко, в отличие от переноса выборов».

Ну а замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов призвал «не искать черную кошку в темной комнате», поскольку «ее там нет». «Перепись — это перепись, актуальная и очень важная веха в истории страны. Выборы — это выборы, диалог партий и кандидатов с избирателями. Не надо бояться своих избирателей, не надо прятаться за завесой таинственности под названием "перепись"»,— сказал он “Ъ”.

В Минэкономики на момент сдачи материала не смогли оперативно прокомментировать “Ъ” опасения оппозиции, а в пресс-службе Росстата предложили перечитать его пресс-релиз от 5 февраля. В пресс-службе ЦИКа “Ъ” заявили, что не получали запрос депутата Рашкина.

По мнению сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, почва для опасений у оппозиции есть, так как членам избиркомов законодательство не запрещает работать еще и переписчиками. «Непонятно, как совмещать эти роли, будет ли там политическое злоупотребление,— рассуждает он.— Таким образом могут быть легализованы и обходы избирателей членами комиссий под видом переписи. Одно дело, когда они кладут приглашения на выборы в почтовый ящик, а другое — когда задают большое количество разных вопросов». Эксперт не исключает, что политтехнологи могут сделать стиль агитационной предвыборной продукции похожим на оформление материалов переписи, которая проводится за бюджетные средства, и это может стать дополнительной незаконной агитацией. Такое решение власти могут объяснить оптимизацией процессов, но для чистоты процедуры выборов их лучше не смешивать с переписью и не проводить в одно время, полагает господин Мельконьянц.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что, с одной стороны, возможности использования переписи для агитации и «инвентаризации лоялистов» ограниченны, так как «это было бы слишком сложно и дорогостояще». «С другой стороны, необходимость проводить перепись в условиях четкого отсутствия прогноза по пандемии тоже неочевидна»,— добавляет он.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Елена Рожкова, Кира Дюрягина, Лев Кадик