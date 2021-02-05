Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре

Правительство РФ приняло решение о проведении всероссийской переписи населения в сентябре 2021 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе Росстата. Ранее основной этап переписи был намечен на октябрь 2020-го, однако летом из-за пандемии коронавируса его перенесли на апрель 2021-го.

Как пояснили в Росстате, к осени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации, поэтому сентябрь рассматривается в качестве «окна возможностей» для проведения переписи в наиболее безопасный период. «Новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года»,— добавили в ведомстве.

Кроме того, по данным проведенного Росстатом анализа, наибольшая часть населения будет находиться по месту жительства именно в сентябре: «Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами». Старт переписи в сентябре позволит не отрываться от учебы студентам, задействованным в переписи, добавили в ведомстве.

Напомним, в 2021 году всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате, граждане смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуг».

Подробнее — в материале “Ъ” «Перепись населения изменит формат».