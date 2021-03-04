«Статья с политическим душком»

Тобольский городской суд отшрафовал депутата Тюменской областной думы от КПРФ Юрия Юхневича за распространение экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП РФ). Поводом стал репост видеоролика, признанного экстремистским, на странице депутата во «ВКонтакте». Теперь, согласно федеральному законодательству, Юрий Юхневич не сможет принять участие в выборах в Тюменскую облдуму и Госдуму. Депутат, который считался вероятным кандидатом от КПРФ, намерен оспорить решение суда.



Юрий Юхневич, возглавляющий тобольский горком, был задержан по ст.20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») в среду днем в Тобольске. Как рассказал “Ъ-Урал” сам депутат, причиной стала публикация на его личной странице во «ВКонтакте» видеоролика 2011 года сторонников оппозиционного политика Алексея Навального под названием «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002». Как указано в протоколе об административном правонарушении, видеоролик был внесен в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ по решению Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году. В региональном отделении партии подчеркнули, что «к настоящему времени» видеоролик был удален со страницы депутата.

В разговоре с “Ъ-Урал” товарищ Юхневич признался, что видеоролик с его страницы был удален только в день задержания, но отметил: «Это показуха и репрессии. Видео доступно в интернете до сих пор. С помощью этого ролика фактически выявляют тех, кто его лайкнул или репостнул, то есть находят людей, недовольных властью».

После задержания сотрудники полиции вместе с Юрием Юхневичем отправились в горком КПРФ и изъяли системный блок в горкоме. В ГУ МВД по Тюменской области от комментариев отказались.

Депутат рассказал, что дело об административном правонарушении направили в Тобольский городской суд, который сразу же принял его к рассмотрению, причем заседание прошло в закрытом режиме и продлилось не более десяти минут. Судья признал Юрия Юхневича виновным и оштрафовал его на 1 тыс. руб.

«Это бессовестно, бесстыдно и несправедливо. Признав виновным, меня лишили права участвовать в выборах в течение года. Я считаю это политически мотивированным решением, чтобы не допустить меня на выборы в областную думу и Госдуму, так как рейтинг у меня высокий»,— подчеркнул депутат.

Он заявил, что КПРФ планировала выдвинуть его кандидатуру на выборах в Тюменскую облдуму по 16-му одномандатному округу и в Госдуму по 185-му одномандатному округу.

В единый день голосования 19 сентября в Тюменской области пройдут выборы в областную думу и Госдуму.

Согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», на выборах не имеют права быть избраны граждане, «подвергнутые административному наказанию за совершение правонарушений, предусмотренных ст.20.3 и 20.29 КоАП РФ, если голосование состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию».

Юрий Юхневич намерен подать апелляцию на решение Тобольского городского суда, а также обратиться в Новосибирский суд с требованием признать видеоролик «неэкстремистским».

«В последнее время в правоохранительной системе появилось желание закручивать гайки не только по отношению к жителям, но и к представителям политических партий, в том числе к депутатам. Правоохранители часто ролики с критикой власти могут трактовать как экстремизм. Статья, которая инкриминировалась Юхневичу, условно с политическим душком»,— подчеркнул заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Действия в отношении депутата он воспринимает как «политическое давление».

«Юрий Юхневич идеологически преданный человек. В ряде последних выступлений он давал достаточно критичную оценку “Единой России”. Если его пытаются преследовать из-за его политической позиции, то это нарушение законодательства»,— отметил товарищ Афонин, добавив, что юристы ЦК КПРФ оценят действия правоохранительных органов.

По мнению члена ЦК компартии, депутата Госдумы от Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Николая Езерского, действия в отношении Юрия Юхневича были недопустимыми: «Есть этические нормы. С депутатом мог в уважительной форме встретиться прокурор, пригласить спикера облдумы и лидера партии, но использованный примитивный способ обращения не красит ситуацию».

Политолог Александр Безделов полагает, что решение суда «закончит депутатство» Юрия Юхневича, если тому не удастся выиграть в апелляционной инстанции, однако не покончит с его партийной карьерой. «Помимо осенней избирательной кампании, других крупных выборов в регионе нет. Он останется в числе лидеров КПРФ, будет руководить Тобольским горкомом. Однако у тюменских коммунистов скамейка запасных короткая, поэтому Юрий Юхневич не уйдет в забытье»,— пояснил эксперт.

Отметим, что накануне Юрий Юхневич предложил облдуме вернуть прямые выборы мэров и внес законопроект в заксобрание региона о возврате муниципальных выборов глав Тюмени, Тобольска и Тюменского района.

Анастасия Реутова