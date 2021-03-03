Тюменский депутат предложил облдуме вернуть прямые выборы мэров

Депутат Тюменской облдумы от КПРФ Юрий Юхневич внес законопроект в заксобрание о возврате муниципальных выборов глав Тюмени, Тобольска и Тюменского района. Документ об этом опубликован на сайте тюменской областной думы.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается установить, что главы муниципальных образований, на территории которых зарегистрировано свыше 70 тыс. избирателей, избираются на муниципальных выборах. Согласно сведениям регионального избиркома, на 1 января 2021 года такая численность избирателей есть в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.

«Принятие данного законопроекта позволит избирателям, зарегистрированным на территориях данных муниципальных образований, напрямую влиять на решения, принимаемые органами местного самоуправления путем одобрения их деятельности на муниципальных выборах», — указано в пояснительной записке.

Также в пояснительной записке говорится, что принятие и реализация закона не потребует дополнительных расходов за счет средств областного бюджета, поскольку срок полномочий главы Тюмени истекает в 2023 году, а сроки полномочий глав города Тобольска и Тобольского муниципального района истекают в 2025 году.

Напомним, прямые выборы мэра в регионе были отменены в 2005 году и введена двуглавая система управления: глава города возглавлял городскую думу, а сити-менеджер, выбранный по конкурсу, руководил администрацией муниципалитета. В 2017 году Тюменская областная дума приняла поправки в региональный закон о местном самоуправлении, которые предусматривают отказ от института сити-менеджера в Тюмени. Нового мэра теперь избирают депутаты городской думы из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Тогда против поправок выступили представители КПРФ, которые настаивают на прямых выборах главы.