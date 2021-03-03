Сеть казино Las Vegas Sands продает свои активы в Лас-Вегасе за $6,3 млрд

Компания Las Vegas Sands — одна из самых известных сетей казино в мире — продает свои активы в Лос-Анджелесе за $6,25 млрд. Las Vegas Sands объявила о сделке сегодня, 3 марта: она продает отель с казино The Venetian Las Vegas и выставочный центр Sands Expo. Их купят инвесткомпании Apollo Global Management и Vici Properties. В Las Vegas Sands, которая теперь будет называться просто Sands, отметили, что компания собирается сконцентрироваться на своем бизнесе в Азии: в Сингапуре и Макао.

Сделка произошла менее чем через два месяца после смерти основателя Las Vegas Sands Шелдона Адельсона. Господин Адельсон, на 2020 год занимавший 28-е место в рейтинге самых богатых людей мира журнала Forbes с состоянием $30,8 млрд, основал компанию в 1988 году. Именно The Venetian принес компании наибольшую известность: этот огромный развлекательный комплекс включает отель на 7 тыс. номеров, казино, которое долгие годы было крупнейшим в мире, и несколько десятков ресторанов и магазинов. Позже Las Vegas Sands расширила свою деятельность в Азию, которая сейчас стала для компании основным рынком: в 2020 году, по подсчетам Refinitiv Eikon, на Сингапур и Макао в общей сложности приходилось 83% всей ее выручки.

Яна Рождественская