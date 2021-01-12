Умер основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон

Основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер прошлой ночью в возрасте 87 лет, сообщается на сайте компании. Причиной смерти стали осложнения, связанные с лечением неходжкинской лимфомы. Похороны пройдут в Израиле.

По состоянию на июль 2020 года господин Адельсон занимал 28-е место в рейтинге самых богатых людей мира журнала Forbes с состоянием $30,8 млрд. Он был одним из главных спонсоров Республиканской партии США.

«Наш основатель и дальновидный лидер Шелдон Адельсон скончался вчера вечером в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы. Родившийся в семье иммигрантов и выросший в бедном районе Бостона, мистер Адельсон прошел путь от подростка, продававшего газеты на углу улицы, до одного из самых успешных предпринимателей в мире»,— говорится в сообщении Las Vegas Sands.

Las Vegas Sands владеет отелями и казино The Venetian Las Vegas в Лас-Вегасе, The Venetian Macao в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре.